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وزير الخارجية اللبناني: لدينا تفاؤل غير مسبوق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
وزير الخارجية اللبناني: لدينا تفاؤل غير مسبوق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، الجمعة، إن هناك تفاؤلا أكبر من أي وقت سابق إزاء التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوساطة... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T13:58+0000
2022-07-29T13:58+0000
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وقال بو حبيب، وفقا لتغريدة على حساب الوزارة على تويتر "لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم"، مشيرا إلى أن مسؤولا أمريكيا يتوسط في النزاع سيصل إلى بيروت في مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.واستأنفت إسرائيل ولبنان مفاوضات ترسيم حدودهما البحرية في عام 2020، بيد أن العملية تعثرت بسبب إعلان بيروت أن الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة في المحادثات تحتاج إلى تعديل.كما ينقسم المسؤولون اللبنانيون أنفسهم بشأن خط الترسيم، وبدا الموقف الرسمي للدولة غير متوافق عليه.ويمنح ترسيم، يعرف بالخط الحدود البحري رقم 29، لبنان المزيد من الأراضي جنوبا، بما في ذلك أجزاء من حقل غاز كاريش.وقال مسؤولون لبنانيون يوم الأحد إن أي نشاط إسرائيلي في المياه المتنازع عليها سيشكل "عملا عدوانيا" و "هجوما" على موارد لبنان الطبيعية.لكن حقل كاريش، بالنسبة لإسرائيل، يقع "داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة الإسرائيلية المعترف بها من جانب الأمم المتحدة".وقالت شركة "إنرجيان"، التي تُشغّل حقل كاريش، إن أول تدفق للغاز من الحقل سيكون في الربع الثالث من عام 2022.كما حذر "حزب الله" اللبناني، إسرائيل من أنها قد تسعى لعرقلة محاولات استخراج النفط والغاز من كاريش وغيرها من المناطق المتنازع عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/وزيرة-الطاقة-الإسرائيلية-لا-نتفاوض-مع-نصر-الله-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1065705812.html
https://arabic.sputniknews.com/20220727/إعلام-إسرائيل-تقدم-اقتراحا-جديدا-لحل-الخلاف-مع-لبنان-بشأن-الحدود-البحرية-1065660144.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية اللبناني: لدينا تفاؤل غير مسبوق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

13:58 GMT 29.07.2022
© AP Photo / Marc Israel Sellemمنصة حفر في حقل تمار للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل إسرائيل
منصة حفر في حقل تمار للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Marc Israel Sellem
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قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، الجمعة، إن هناك تفاؤلا أكبر من أي وقت سابق إزاء التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوساطة الأمريكية.
وقال بو حبيب، وفقا لتغريدة على حساب الوزارة على تويتر "لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم"، مشيرا إلى أن مسؤولا أمريكيا يتوسط في النزاع سيصل إلى بيروت في مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.
واستأنفت إسرائيل ولبنان مفاوضات ترسيم حدودهما البحرية في عام 2020، بيد أن العملية تعثرت بسبب إعلان بيروت أن الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة في المحادثات تحتاج إلى تعديل.
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
وزيرة الطاقة الإسرائيلية: لا نتفاوض مع "نصر الله" بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
أمس, 16:51 GMT
كما ينقسم المسؤولون اللبنانيون أنفسهم بشأن خط الترسيم، وبدا الموقف الرسمي للدولة غير متوافق عليه.
ويمنح ترسيم، يعرف بالخط الحدود البحري رقم 29، لبنان المزيد من الأراضي جنوبا، بما في ذلك أجزاء من حقل غاز كاريش.
وقال مسؤولون لبنانيون يوم الأحد إن أي نشاط إسرائيلي في المياه المتنازع عليها سيشكل "عملا عدوانيا" و "هجوما" على موارد لبنان الطبيعية.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
إعلام: إسرائيل تقدم اقتراحا جديدا لحل الخلاف مع لبنان بشأن الحدود البحرية
27 يوليو, 17:26 GMT
لكن حقل كاريش، بالنسبة لإسرائيل، يقع "داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة الإسرائيلية المعترف بها من جانب الأمم المتحدة".
وقالت شركة "إنرجيان"، التي تُشغّل حقل كاريش، إن أول تدفق للغاز من الحقل سيكون في الربع الثالث من عام 2022.
كما حذر "حزب الله" اللبناني، إسرائيل من أنها قد تسعى لعرقلة محاولات استخراج النفط والغاز من كاريش وغيرها من المناطق المتنازع عليها.
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