عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/وزير-الدفاع-البريطاني-يدعم-ترشح-تروس-لمنصب-رئيس-الوزراء-1065716571.html
وزير الدفاع البريطاني يدعم ترشح تروس لمنصب رئيس الوزراء
وزير الدفاع البريطاني يدعم ترشح تروس لمنصب رئيس الوزراء
أيد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ترشيح وزيرة الخارجية ليز تروس في السباق لمنصب رئيس الوزراء. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T04:11+0000
2022-07-29T04:11+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1065187934_0:160:3055:1878_1920x0_80_0_0_c558e9afd83f5ed23d7ea0bed16ca152.jpg
موسكو - سبوتنيك. وفي مقال لصحيفة التايمز البريطانية، وصف تروس بأنها "المرشح الوحيد" الذي لديه الخبرة اللازمة لقيادة البلاد.وكتب والاس: "ليز تروس فائزة ليس لأنها بائعة بارعة ولكن لأنها أصيلة"، مضيفا أنها "مباشرة وتعني ما تقوله".تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك هما المرشحان الأخيران في السباق الانتخابي لمنصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين، بعد استقالة بوريس جونسون في 7 يوليو.وستجري الجولة الأخيرة عن طريق البريد اعتبارا من 4 أغسطس، مع تحديد الفائز من قبل جميع أعضاء الحزب، الذين يصل عددهم حاليا إلى نحو 200 ألف عضو. ومن المتوقع إعلان النتائج في 5 سبتمبر، عندما يستأنف البرلمان عمله بعد العطلة الصيفية.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/مرشح-رئاسة-الوزراء-البريطانية-سوناك-لا-أرى-مكانا-لجونسون-في-الحكومة-الجديدة-1065716442.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1065187934_169:0:2884:2036_1920x0_80_0_0_fd836f3f6f286385eaa1a901af0c0d27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا

وزير الدفاع البريطاني يدعم ترشح تروس لمنصب رئيس الوزراء

04:11 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISوزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
تابعنا عبرTelegram
أيد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ترشيح وزيرة الخارجية ليز تروس في السباق لمنصب رئيس الوزراء.
موسكو - سبوتنيك. وفي مقال لصحيفة التايمز البريطانية، وصف تروس بأنها "المرشح الوحيد" الذي لديه الخبرة اللازمة لقيادة البلاد.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،3 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
مرشح رئاسة الوزراء البريطانية سوناك: لا أرى مكانا لجونسون في الحكومة الجديدة
03:23 GMT
وكتب والاس: "ليز تروس فائزة ليس لأنها بائعة بارعة ولكن لأنها أصيلة"، مضيفا أنها "مباشرة وتعني ما تقوله".
تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك هما المرشحان الأخيران في السباق الانتخابي لمنصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين، بعد استقالة بوريس جونسون في 7 يوليو.
وستجري الجولة الأخيرة عن طريق البريد اعتبارا من 4 أغسطس، مع تحديد الفائز من قبل جميع أعضاء الحزب، الذين يصل عددهم حاليا إلى نحو 200 ألف عضو. ومن المتوقع إعلان النتائج في 5 سبتمبر، عندما يستأنف البرلمان عمله بعد العطلة الصيفية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала