https://arabic.sputniknews.com/20220729/وول-ستريت-تنهارعمدة-نيويورك-يعلن-عن-أزمة-غير-مسبوقة-1065746507.html
"وول ستريت تنهار"...عمدة نيويورك يعلن عن أزمة غير مسبوقة
"وول ستريت تنهار"...عمدة نيويورك يعلن عن أزمة غير مسبوقة
أعلن عمدة نيويورك، إريك آدامز، عن بداية أزمة حادة في الولايات المتحدة، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست". 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T14:08+0000
2022-07-29T14:08+0000
2022-07-29T14:08+0000
اقتصاد
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وقال آدامز في حفل أقامته مؤسسة Project Hospitality غير الربحية: "وول ستريت تنهار ونحن في أزمة مالية لا يمكن أن تتخيلها".وكانت السكرتيرة الصحفية للرئاسة الأمريكية كارين جان بيير قد دخلت في وقت سابق في خلاف مع صحفي خلال إيجاز حول تعريف الركود. وبحسب الصحفي، فإن مسؤولي البيت الأبيض يحاولون إقناع وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة لم يحدث بها ركود، على الرغم من حقيقة أن البلاد شهدت نموًا سلبيًا في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. أجابت جان بيير، بنظرة منزعجة، أن هذا كان تعريفا خاطئا للركود.هذا وأصدر مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق بيانا صحفيا، يفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2022 انخفض بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي. وبالتالي فإن الاقتصاد الأمريكي في حالة تدهور منذ ستة أشهر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"وول ستريت تنهار"...عمدة نيويورك يعلن عن أزمة غير مسبوقة
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أعلن عمدة نيويورك، إريك آدامز، عن بداية أزمة حادة في الولايات المتحدة، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست".
وقال آدامز في حفل أقامته مؤسسة Project Hospitality غير الربحية: "وول ستريت تنهار ونحن في أزمة مالية لا يمكن أن تتخيلها".
وبحسب المنشور
فإن تصريحات آدامز تتناقض بشكل حاد مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أن كل شيء يتماشى مع اقتصاد البلاد.
وكانت السكرتيرة الصحفية للرئاسة الأمريكية
كارين جان بيير قد دخلت في وقت سابق في خلاف مع صحفي خلال إيجاز حول تعريف الركود. وبحسب الصحفي، فإن مسؤولي البيت الأبيض يحاولون إقناع وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة لم يحدث بها ركود، على الرغم من حقيقة أن البلاد شهدت نموًا سلبيًا في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. أجابت جان بيير، بنظرة منزعجة، أن هذا كان تعريفا خاطئا للركود.
هذا وأصدر مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق بيانا صحفيا، يفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2022 انخفض بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي. وبالتالي فإن الاقتصاد الأمريكي في حالة تدهور منذ ستة أشهر.