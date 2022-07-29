https://arabic.sputniknews.com/20220729/يوتيوب-يقلد-تيك-توك-بطرحه-ميزة-جديدة-60-ثانية-فقط-1065747046.html
يوتيوب يقلد "تيك توك" بطرحه ميزة جديدة... 60 ثانية فقط
يوتيوب يقلد "تيك توك" بطرحه ميزة جديدة... 60 ثانية فقط
طرح موقع "يوتيوب" للفيديوهات أداة جديدة تسهل على المبدعين تحويل مقاطع الفيديو العادية إلى مقاطع فيديو قصيرة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T14:29+0000
2022-07-29T14:29+0000
2022-07-29T14:29+0000
مجتمع
منوعات
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وقال "يوتيوب" في بيان له إنه إذا كان لديك أي من مقاطع الفيديو الخاصة بك تم تحميلها، فهناك أداة جديدة ضمن "Create" (إنشاء) تسمى "Edit into a Short" (تحرير في ملف قصير) مباشرة داخل التطبيق الرئيسي للمنصة.وتسمح الأداة بتحديد ما يصل إلى 60 ثانية من الفيديو، وإحضاره مباشرة إلى أداة تحرير "الفيديوهات القصيرة"، حيث يمكن إضافة عوامل تصفية نصية، أو فيديو إضافي، ثم تحميله على أنه "قصير".وبعد تحميل الفيديو القصير يتم ربطه بالفيديو الكامل، وهو ما يتيح لمنشئي المحتوى استخدامه كأدوات ترويجية للفيديو الرئيسي، مما يساعد على زيادة المشاهدات والمشاركة.لكن تعمل الأداة الجديدة فقط لتحرير الفيديوهات القصيرة على المحتوى الخاص بالمستخدم، ولا يمكن استخدامها لإعادة خلط المحتوى الحصري من أي فيديو آخر.وأجبر النجاح الهائل لتطبيق "تيك توك" الصيني جميع شبكات التواصل الاجتماعي على تغيير العديد من إعداداتهم لمواكبته.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/أول-رد-من-يوتيوب-على-تحذير-السعودية-بشأن-إعلاناته-غير-اللائقة-1065532500.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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مجتمع, منوعات
يوتيوب يقلد "تيك توك" بطرحه ميزة جديدة... 60 ثانية فقط
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طرح موقع "يوتيوب" للفيديوهات أداة جديدة تسهل على المبدعين تحويل مقاطع الفيديو العادية إلى مقاطع فيديو قصيرة.
وقال "يوتيوب" في بيان
له إنه إذا كان لديك أي من مقاطع الفيديو الخاصة بك تم تحميلها، فهناك أداة جديدة ضمن "Create" (إنشاء) تسمى "Edit into a Short" (تحرير في ملف قصير) مباشرة داخل التطبيق الرئيسي للمنصة.
وتسمح الأداة بتحديد ما يصل إلى 60 ثانية من الفيديو، وإحضاره مباشرة إلى أداة تحرير "الفيديوهات القصيرة"، حيث يمكن إضافة عوامل تصفية نصية، أو فيديو إضافي، ثم تحميله على أنه "قصير".
وبعد تحميل الفيديو القصير يتم ربطه بالفيديو الكامل، وهو ما يتيح لمنشئي المحتوى استخدامه كأدوات ترويجية للفيديو الرئيسي، مما يساعد على زيادة المشاهدات والمشاركة.
لكن تعمل الأداة الجديدة فقط لتحرير الفيديوهات القصيرة على المحتوى الخاص بالمستخدم، ولا يمكن استخدامها لإعادة خلط المحتوى الحصري من أي فيديو آخر.
وأجبر النجاح الهائل لتطبيق "تيك توك" الصيني جميع شبكات التواصل الاجتماعي على تغيير العديد من إعداداتهم لمواكبته.