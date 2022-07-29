https://arabic.sputniknews.com/20220729/1065742450.html
قديروف: عودة طائرة متجهة إلى موسكو من غروزني للمطار بعد خلل فني
قديروف: عودة طائرة متجهة إلى موسكو من غروزني للمطار بعد خلل فني
أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف، أن الطائرة المتجهة من مطار غروزني باتجاه العاصمة الروسية موسكو، والتي دقت ناقوس الخطر فوق بحر قزوين، عادت بسلام إلى مطار غروزني. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T14:01+0000
2022-07-29T14:01+0000
2022-07-29T14:01+0000
روسيا
طائرة
هبوط اضطراري
غروزني
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وكتب قديروف في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام" أرفقه بمقطع فيديو لهبوط الطائرة: "طائرة غروزني - موسكو، التي دقت ناقوس الخطر فوق بحر قزوين، عادت بسلام إلى مطار غروزني".وتابع: "في هذا الوقت، تم تنبيه جميع خدمات الإنقاذ في مطار غروزني. الحمد لله، لم تكن هناك حاجة إليهم. هبطت الطائرة بشكل طبيعي. ولم يصب الركاب ولا الطاقم. قام الطيارون بعمل جيد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, طائرة, هبوط اضطراري, غروزني
قديروف: عودة طائرة متجهة إلى موسكو من غروزني للمطار بعد خلل فني
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أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف، أن الطائرة المتجهة من مطار غروزني باتجاه العاصمة الروسية موسكو، والتي دقت ناقوس الخطر فوق بحر قزوين، عادت بسلام إلى مطار غروزني.
وكتب قديروف
في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام" أرفقه بمقطع فيديو لهبوط الطائرة: "طائرة غروزني - موسكو، التي دقت ناقوس الخطر فوق بحر قزوين، عادت بسلام إلى مطار غروزني".
وأضاف "حدث كل شيء بسرعة كبيرة، لذلك لم يفهم الكثير من المشتركين ما حدث. أشرح... استجاب قائد الطائرة في رحلة غروزني - موسكو لمؤشر الضغط في المقصورة، وأطلق إنذارا وأعاد الطائرة إلى مسارها. حدث ذلك فوق بحر قزوين. في مرحلة ما، اختفت الطائرة من على الرادار، لكنها عادت للظهور مرة أخرى".
وتابع: "في هذا الوقت، تم تنبيه جميع خدمات الإنقاذ في مطار غروزني. الحمد لله، لم تكن هناك حاجة إليهم. هبطت الطائرة بشكل طبيعي. ولم يصب الركاب ولا الطاقم. قام الطيارون بعمل جيد".