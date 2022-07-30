https://arabic.sputniknews.com/20220730/إسرائيل-تعلق-التدريب-على-طائرات-إف-35-مؤقتا-بعد-اكتشاف-خلل-فني-فيها-1065775825.html
إسرائيل تعلق التدريب على طائرات "إف 35" مؤقتا بعد اكتشاف خلل فني فيها
إسرائيل تعلق التدريب على طائرات "إف 35" مؤقتا بعد اكتشاف خلل فني فيها
قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تعليق التدريب على طائرات "إف 35" الأمريكية مؤقتا بعد اكتشاف خلل فني فيها. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T20:49+0000
2022-07-30T20:49+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أن الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، قد قرر تجميد استخدام طائرات الشبح "إف 35" بعد اكتشاف عطل في الطائرة.وأفادت الصحيفة أن العطل التقني يتمثل في "مقعد الهروب" المعد لإنقاذ الطيار في حال تعرض الطيارة لخطر التحطم، وهو ما أعلنه الجيش الأمريكي نفسه من وقف هذه الطائرات حتى إصلاح الأعطال الموجودة فيها.ولفتت الصحيفة إلى أنه فور وصول معلومات إلى قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال تويمر بار، بوجود مثل هذه الأعطال، قرر على الفور وقف التدريب على تلك الطائرة من طراز "إف 35".وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك 33 طائرة من طراز "إف 35"، وأن الجيش الإسرائيلي سيجري فحصا لكل هذه الطائرات، بمعدل 4-5 طائرات يوميا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إسرائيل تعلق التدريب على طائرات "إف 35" مؤقتا بعد اكتشاف خلل فني فيها
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قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تعليق التدريب على طائرات "إف 35" الأمريكية مؤقتا بعد اكتشاف خلل فني فيها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أن الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، قد قرر تجميد استخدام طائرات الشبح "إف 35"
بعد اكتشاف عطل في الطائرة.
وأفادت الصحيفة أن العطل التقني يتمثل في "مقعد الهروب" المعد لإنقاذ الطيار في حال تعرض الطيارة لخطر التحطم، وهو ما أعلنه الجيش الأمريكي نفسه من وقف هذه الطائرات حتى إصلاح الأعطال الموجودة فيها.
ولفتت الصحيفة إلى أنه فور وصول معلومات إلى قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال تويمر بار، بوجود مثل هذه الأعطال، قرر على الفور وقف التدريب على تلك الطائرة من طراز "إف 35".
وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي
يمتلك 33 طائرة من طراز "إف 35"، وأن الجيش الإسرائيلي سيجري فحصا لكل هذه الطائرات، بمعدل 4-5 طائرات يوميا.