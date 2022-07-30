https://arabic.sputniknews.com/20220730/إعلام-إطلاق-نار-على-موكب-رئيس-غواتيمالا-قرب-الحدود-المكسيكية-1065776360.html
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس غواتيمالا قرب الحدود المكسيكية
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس غواتيمالا قرب الحدود المكسيكية
أُطلق النار على موكب رئيس غواتيمالا، أليخاندرو جاماتي، مساء اليوم السبت، بالقرب من الحدود مع المكسيك. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T21:58+0000
2022-07-30T21:58+0000
2022-07-30T21:59+0000
أخبار غواتيمالا
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مكسيكو – سبوتنيك. وبحسب محطة راديو "سونورا": "تم تأكيد الهجوم على الوفد الرئاسي في قرية لا لاغونا... تصدى العسكريون للهجوم، وأصابوا واعتقلوا مواطن مكسيكي".وأكدت المحطة، أن رئيس غواتيمالا لم يصب بأذى خلال الحادث.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار غواتيمالا
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس غواتيمالا قرب الحدود المكسيكية
21:58 GMT 30.07.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 30.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أُطلق النار على موكب رئيس غواتيمالا، أليخاندرو جاماتي، مساء اليوم السبت، بالقرب من الحدود مع المكسيك.
مكسيكو – سبوتنيك. وبحسب محطة راديو "سونورا": "تم تأكيد الهجوم على الوفد الرئاسي في قرية لا لاغونا... تصدى العسكريون للهجوم، وأصابوا واعتقلوا مواطن مكسيكي".
وأكدت المحطة، أن رئيس غواتيمالا لم يصب بأذى خلال الحادث.