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إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس غواتيمالا قرب الحدود المكسيكية
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إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس غواتيمالا قرب الحدود المكسيكية
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس غواتيمالا قرب الحدود المكسيكية
أُطلق النار على موكب رئيس غواتيمالا، أليخاندرو جاماتي، مساء اليوم السبت، بالقرب من الحدود مع المكسيك. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T21:58+0000
2022-07-30T21:59+0000
أخبار غواتيمالا
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مكسيكو – سبوتنيك. وبحسب محطة راديو "سونورا": "تم تأكيد الهجوم على الوفد الرئاسي في قرية لا لاغونا... تصدى العسكريون للهجوم، وأصابوا واعتقلوا مواطن مكسيكي".وأكدت المحطة، أن رئيس غواتيمالا لم يصب بأذى خلال الحادث.
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أخبار غواتيمالا

إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس غواتيمالا قرب الحدود المكسيكية

21:58 GMT 30.07.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 30.07.2022)
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
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أُطلق النار على موكب رئيس غواتيمالا، أليخاندرو جاماتي، مساء اليوم السبت، بالقرب من الحدود مع المكسيك.
مكسيكو – سبوتنيك. وبحسب محطة راديو "سونورا": "تم تأكيد الهجوم على الوفد الرئاسي في قرية لا لاغونا... تصدى العسكريون للهجوم، وأصابوا واعتقلوا مواطن مكسيكي".
وأكدت المحطة، أن رئيس غواتيمالا لم يصب بأذى خلال الحادث.
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