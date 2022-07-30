https://arabic.sputniknews.com/20220730/إعلام-البريطانيون-يواجهون-نقصا-في-المال-لدفن-جثث-حيواناتهم-الأليفة-1065768638.html
إعلام: البريطانيون يواجهون نقصا في المال لدفن جثث حيواناتهم الأليفة
إعلام: البريطانيون يواجهون نقصا في المال لدفن جثث حيواناتهم الأليفة
أشار تقرير صحفي أن العديد من البريطانيين يعانون من مشاكل في تغطية تكاليف دفن حيواناتهم الأليفة بسبب ارتفاع الأسعار. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T12:43+0000
2022-07-30T12:43+0000
2022-07-30T12:43+0000
بريطانيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "غارديان" أن أصحاب هذه الحيوانات يعانون من مشاكل تكاليف الدفن، واصفا أن موت الحيوان الأليف يمكن أن يكون الآن أحد أكثر المحن تكلفة بالنسبة لأصحابها، خاصة إذا كانوا يعيشون في شقة دون حديقة أو يستأجرون شقة.وفقا لمالك كلب متوفى، فإن حرق جثة حيوان أليف في المملكة المتحدة يمكن أن يكلف 250 جنيها إسترلينيا. في المملكة المتحدة، أثّر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر، فمنذ الأول من أبريل/نيسان، ارتفع سعر الغاز والكهرباء في البلاد بنسبة 54%. تم اتخاذ هذا القرار في أوائل فبراير/شباط، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز العالمية، لكنه دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل. كما وارتفعت تكاليف الطاقة للمستهلكين البريطانيين بمعدل 700 جنيه إسترليني سنويا.
بريطانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
إعلام: البريطانيون يواجهون نقصا في المال لدفن جثث حيواناتهم الأليفة
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أشار تقرير صحفي أن العديد من البريطانيين يعانون من مشاكل في تغطية تكاليف دفن حيواناتهم الأليفة بسبب ارتفاع الأسعار.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"غارديان" أن أصحاب هذه الحيوانات يعانون من مشاكل تكاليف الدفن، واصفا أن موت الحيوان الأليف يمكن أن يكون الآن أحد أكثر المحن تكلفة بالنسبة لأصحابها، خاصة إذا كانوا يعيشون في شقة دون حديقة أو يستأجرون شقة.
وتشير الصحيفة إلى أن مواقع جمع التبرعات مليئة بالإعلانات من أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يطلبون المساعدة في النفقات.
وفقا لمالك كلب متوفى، فإن حرق جثة حيوان أليف في المملكة المتحدة يمكن أن يكلف 250 جنيها إسترلينيا.
في المملكة المتحدة، أثّر ارتفاع تكاليف
المعيشة على ملايين الأسر، فمنذ الأول من أبريل/نيسان، ارتفع سعر الغاز والكهرباء في البلاد بنسبة 54%. تم اتخاذ هذا القرار في أوائل فبراير/شباط، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز العالمية، لكنه دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل. كما وارتفعت تكاليف الطاقة للمستهلكين البريطانيين بمعدل 700 جنيه إسترليني سنويا.