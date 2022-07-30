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إعلان حالة الطوارئ بسبب جدري القرود في نيويورك
إعلان حالة الطوارئ بسبب جدري القرود في نيويورك
أعلنت حاكمة نيويورك كاتي هوكول حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض جدري القرود. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T05:59+0000
2022-07-30T05:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت المسؤولة إنه يوجد في الولاية حالة واحدة من كل أربع حالات إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.وقالت كاثي هوكول: "بعد مراجعة أحدث البيانات حول تفشي مرض جدري القردة في ولاية نيويورك، أعلنت حالة الطوارئ لتعزيز جهودنا لاحتواء هذا التفشي".وأضافت الحاكمة أنها وفريقها يعملون على مدار الساعة لتوفير المزيد من اللقاحات، وتوسيع نطاق الاختبار وتثقيف الجمهور بشكل مسؤول حول كيفية البقاء في أمان.أكدت الولايات المتحدة تسجيل قرابة 5 آلاف حالة إصابة بجدري القرود حتى يوم الخميس، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات بلغ 1247 حالة، تليها كاليفورنيا بـ799 حالة وإلينوي بـ396، وفقا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض. وحتى الآن لدى الولايات المتحدة أعلى حصيلة إصابات بجدري القرود في العالم.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية

إعلان حالة الطوارئ بسبب جدري القرود في نيويورك

05:59 GMT 30.07.2022
© AFP 2022 / CYNTHIA S. GOLDSMITHجدري القردة تحت المجهر
جدري القردة تحت المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AFP 2022 / CYNTHIA S. GOLDSMITH
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أعلنت حاكمة نيويورك كاتي هوكول حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض جدري القرود.
وقالت المسؤولة إنه يوجد في الولاية حالة واحدة من كل أربع حالات إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.
وقالت كاثي هوكول: "بعد مراجعة أحدث البيانات حول تفشي مرض جدري القردة في ولاية نيويورك، أعلنت حالة الطوارئ لتعزيز جهودنا لاحتواء هذا التفشي".
وأضافت الحاكمة أنها وفريقها يعملون على مدار الساعة لتوفير المزيد من اللقاحات، وتوسيع نطاق الاختبار وتثقيف الجمهور بشكل مسؤول حول كيفية البقاء في أمان.
أكدت الولايات المتحدة تسجيل قرابة 5 آلاف حالة إصابة بجدري القرود حتى يوم الخميس، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات بلغ 1247 حالة، تليها كاليفورنيا بـ799 حالة وإلينوي بـ396، وفقا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض. وحتى الآن لدى الولايات المتحدة أعلى حصيلة إصابات بجدري القرود في العالم.
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