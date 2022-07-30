https://arabic.sputniknews.com/20220730/الإطار-التنسيقي-يدعو-للتظاهر-السلمي-دفاعا-عن-العراق-وشرعيته-1065768773.html
"الإطار التنسيقي" يدعو للتظاهر السلمي دفاعا عن العراق وشرعيته
"الإطار التنسيقي" يدعو للتظاهر السلمي دفاعا عن العراق وشرعيته
دعا التجمع الحزبي المعروف في العراق باسم "الإطار التنسيقي" إلى التظاهر السلمي، اليوم السبت، مشيرا إلى أن ذلك دفاعا عن دولة العراق وشرعيتها ومؤسساتها. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T12:49+0000
2022-07-30T12:49+0000
2022-07-30T12:49+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104472/65/1044726501_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e1bc79addf4b21fe18f0c33047303e15.jpg
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن "الإطار التنسيقي" بيانا جاء فيه: "نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الأيام وخاصة التعدي على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية".وحمل الإطار التنسيقي في بيانه "الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها، كامل المسؤلية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون"، مشيرا إلى أن "الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة".يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان قد دعا المتظاهرين المطالبين بالإصلاح إلى التزام السلمية وتجنب التصعيد، موجّها قوات الأمن بحمايتهم.وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء: "وجّه القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104472/65/1044726501_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8466f02eb144967918119235754d102e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
"الإطار التنسيقي" يدعو للتظاهر السلمي دفاعا عن العراق وشرعيته
تابعنا عبر
دعا التجمع الحزبي المعروف في العراق باسم "الإطار التنسيقي" إلى التظاهر السلمي، اليوم السبت، مشيرا إلى أن ذلك دفاعا عن دولة العراق وشرعيتها ومؤسساتها.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" عن "الإطار التنسيقي" بيانا جاء فيه: "نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الأيام وخاصة التعدي على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية".
أوصى البيان بضبط النفس ودعا إلى "أقصى درجات الصبر والاستعداد"، داعيا في الوقت ذاته "جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والأعراف والشريعة".
وحمل الإطار التنسيقي في بيانه "الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها، كامل المسؤلية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون"، مشيرا إلى أن "الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان قد دعا المتظاهرين المطالبين بالإصلاح إلى التزام السلمية وتجنب التصعيد، موجّها قوات الأمن بحمايتهم.
وجاء في بيان
صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء: "وجّه القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".