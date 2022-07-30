https://arabic.sputniknews.com/20220730/البنتاغون-يوقع-عقدا-بقيمة-33-مليار-دولار-لتطوير-نظام-دفاع-جوي-1065759581.html
البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 3.3 مليار دولار لتطوير نظام دفاع جوي
البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 3.3 مليار دولار لتطوير نظام دفاع جوي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه وقع عقدا مع شركة نورثروب جرومان سيستمز بقيمة 3.3 مليار دولار لتطوير أنظمة دفاع أرضية ضد الصواريخ الباليستية. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T04:36+0000
2022-07-30T04:36+0000
2022-07-30T04:36+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103678/25/1036782535_0:86:1920:1166_1920x0_80_0_0_8d5ee9ee07691756acbff5f57b7fc7f2.jpg
وقالت الوزارة إن "عقد تطوير واختبار ونشر الأنظمة الأرضية متوسطة المدى التالية بقيمة 3.29 مليار دولار ذهب إلى شركة نورثروب جرومان سيستمز كورب".وأضاف ممثلو البنتاغون أن العقد مصمم لمرحلتين، وفترة سريانه خمس سنوات.وفقًا للشركة المصنعة، فإن نظام Midcourse Defense هو النظام الوحيد المنتشر القادر على حماية الولايات المتحدة بأكملها من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. يقوم النظام باعتراض الصواريخ في الجزء الأوسط من الرحلة، مما يوفر الكشف المبكر والتتبع أثناء مرحلة التسريع، بالإضافة إلى التعرف على الهدف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103678/25/1036782535_126:0:1794:1251_1920x0_80_0_0_03447d7b3d88f091d1b9ccf2603b3cd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 3.3 مليار دولار لتطوير نظام دفاع جوي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه وقع عقدا مع شركة نورثروب جرومان سيستمز بقيمة 3.3 مليار دولار لتطوير أنظمة دفاع أرضية ضد الصواريخ الباليستية.
وقالت الوزارة إن "عقد تطوير واختبار ونشر الأنظمة الأرضية متوسطة المدى التالية بقيمة 3.29 مليار دولار ذهب إلى شركة نورثروب جرومان سيستمز كورب".
وأضاف ممثلو البنتاغون أن العقد مصمم لمرحلتين، وفترة سريانه خمس سنوات.
وفقًا للشركة المصنعة، فإن نظام Midcourse Defense هو النظام الوحيد المنتشر القادر على حماية الولايات المتحدة بأكملها من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. يقوم النظام باعتراض الصواريخ في الجزء الأوسط من الرحلة، مما يوفر الكشف المبكر والتتبع أثناء مرحلة التسريع، بالإضافة إلى التعرف على الهدف.