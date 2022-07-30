https://arabic.sputniknews.com/20220730/البيت-الأبيض-يعلن-إصابة-بايدن-بفيروس-كورونا-مجددا-1065775396.html
البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا
البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا "كوفيد-19" مرة أخرى، وذلك بعد نحو 3 أيام من إعلان تعافيه تماما من العدوى. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T19:01+0000
2022-07-30T19:01+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في خطاب دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية لبايدن: "بعد إعلان سلبية اختبار فيروس كورونا للرئيس بايدن، جاءت النتيجة اليوم إيجابية في فحص جديد وهو ما يمثل الانتكاسة الإيجابية للفيروس".وأضاف: "الرئيس لا يعاني أي أعراض ولا داع لبدء العلاج من جديد، إلا أنه سيخضع لإجراءات العزل الصارمة". وفي سياق متصل، قال بايدن، عبر "تويتر": "ثبتت إصابتي بفيروس كورونا مرة أخرى، وليس لدي أي أعراض ولكن سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي"، مؤكدا: "ما زلت أمارس عملي، وسأتعافى قريبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/البيت-الأبيض-يؤكد-تعافي-بايدن-تماما-من-فيروس-كورونا-1065654990.html
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أخبار العالم الآن
البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا
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أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا "كوفيد-19" مرة أخرى، وذلك بعد نحو 3 أيام من إعلان تعافيه تماما من العدوى.
القاهرة - سبوتنيك. وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في خطاب دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية لبايدن: "بعد إعلان سلبية اختبار فيروس كورونا للرئيس بايدن، جاءت النتيجة اليوم إيجابية في فحص جديد وهو ما يمثل الانتكاسة الإيجابية للفيروس".
وأضاف: "الرئيس لا يعاني أي أعراض ولا داع لبدء العلاج
من جديد، إلا أنه سيخضع لإجراءات العزل الصارمة".
وفي سياق متصل، قال بايدن، عبر "تويتر": "ثبتت إصابتي بفيروس كورونا مرة أخرى، وليس لدي أي أعراض ولكن سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي"، مؤكدا: "ما زلت أمارس عملي، وسأتعافى قريبا".