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البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا
البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا "كوفيد-19" مرة أخرى، وذلك بعد نحو 3 أيام من إعلان تعافيه تماما من العدوى. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T19:01+0000
2022-07-30T19:01+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في خطاب دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية لبايدن: "بعد إعلان سلبية اختبار فيروس كورونا للرئيس بايدن، جاءت النتيجة اليوم إيجابية في فحص جديد وهو ما يمثل الانتكاسة الإيجابية للفيروس".وأضاف: "الرئيس لا يعاني أي أعراض ولا داع لبدء العلاج من جديد، إلا أنه سيخضع لإجراءات العزل الصارمة". وفي سياق متصل، قال بايدن، عبر "تويتر": "ثبتت إصابتي بفيروس كورونا مرة أخرى، وليس لدي أي أعراض ولكن سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي"، مؤكدا: "ما زلت أمارس عملي، وسأتعافى قريبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/البيت-الأبيض-يؤكد-تعافي-بايدن-تماما-من-فيروس-كورونا-1065654990.html
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أخبار العالم الآن

البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا

19:01 GMT 30.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا "كوفيد-19" مرة أخرى، وذلك بعد نحو 3 أيام من إعلان تعافيه تماما من العدوى.
القاهرة - سبوتنيك. وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في خطاب دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية لبايدن: "بعد إعلان سلبية اختبار فيروس كورونا للرئيس بايدن، جاءت النتيجة اليوم إيجابية في فحص جديد وهو ما يمثل الانتكاسة الإيجابية للفيروس".
وأضاف: "الرئيس لا يعاني أي أعراض ولا داع لبدء العلاج من جديد، إلا أنه سيخضع لإجراءات العزل الصارمة".
الرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
البيت الأبيض يؤكد تعافي بايدن تماما من فيروس كورونا
27 يوليو, 15:16 GMT
وفي سياق متصل، قال بايدن، عبر "تويتر": "ثبتت إصابتي بفيروس كورونا مرة أخرى، وليس لدي أي أعراض ولكن سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي"، مؤكدا: "ما زلت أمارس عملي، وسأتعافى قريبا".
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