https://arabic.sputniknews.com/20220730/الجوازات-السعودية-تنشر-إيضاحا-حول-مدة-إصدار-جواز-السفر-5-أم-10-سنوات؟-1065762634.html
"الجوازات السعودية" تنشر إيضاحا حول مدة إصدار جواز السفر... 5 أم 10 سنوات؟
"الجوازات السعودية" تنشر إيضاحا حول مدة إصدار جواز السفر... 5 أم 10 سنوات؟
أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن مدة إصدار جواز السفر تختلف بحسب الفئة العمرية، حيث تكون 5 سنوات لمن هم أقل من 21 عاما، و10 سنوات لمن بلغ الـ21 عاما... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T08:02+0000
2022-07-30T08:02+0000
2022-07-30T08:02+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان نشرته المديرية العامة للجوازات السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت أن "إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط يكون لمَن هم أقل من 21 عاما، وأن التجديد لمدة 10 سنوات يكون لمن أتم 21 عاما أو زاد عليها".وعن رسوم تجديد الجواز، قالت إنها تبلغ 300 ريال لمدة خمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات، مشترطة "خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية ليتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر".وعن آلية التجديد، لفت البيان إلى أن "من بلغ 21 عاماً فأكثر يكون إصدار الجواز أو تجديده عبر حسابه الشخصي في منصة "أبشر"، فيما يتم إصدار جواز السفر للأطفال دون سن 12 سنة، من خلال الدخول لمنصة "أبشر – أفراد واختيار خدمات "أفراد الأسرة" ثم "خدمات" ثم اختيار "إصدار/تجديد جواز السفر السعودي"، وستظهر قائمة بمتطلبات الخدمة".
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أخبار السعودية اليوم
"الجوازات السعودية" تنشر إيضاحا حول مدة إصدار جواز السفر... 5 أم 10 سنوات؟
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أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن مدة إصدار جواز السفر تختلف بحسب الفئة العمرية، حيث تكون 5 سنوات لمن هم أقل من 21 عاما، و10 سنوات لمن بلغ الـ21 عاما أو زاد عليها.
ووفقا لبيان نشرته المديرية العامة للجوازات السعودية
عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت أن "إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط يكون لمَن هم أقل من 21 عاما، وأن التجديد لمدة 10 سنوات يكون لمن أتم 21 عاما أو زاد عليها".
وعن رسوم تجديد
الجواز، قالت إنها تبلغ 300 ريال لمدة خمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات، مشترطة "خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية ليتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر".
وعن آلية التجديد، لفت البيان إلى أن "من بلغ 21 عاماً فأكثر يكون إصدار الجواز أو تجديده عبر حسابه الشخصي في منصة "أبشر"، فيما يتم إصدار جواز السفر للأطفال دون سن 12 سنة، من خلال الدخول
لمنصة "أبشر – أفراد واختيار خدمات "أفراد الأسرة" ثم "خدمات" ثم اختيار "إصدار/تجديد جواز السفر السعودي"، وستظهر قائمة بمتطلبات الخدمة".