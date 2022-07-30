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الجيش الإيراني يزود مروحياته بمنظومات "الرؤية الليلية"
الجيش الإيراني يزود مروحياته بمنظومات "الرؤية الليلية"
أعلن العميد يوسف قرباني، قائد طيران الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنه تم تزويد العشرات من مروحيات الجيش بمنظومات الرؤية الليلية. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T16:20+0000
2022-07-30T16:20+0000
إيران
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وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات العميد يوسف قرباني جاءت خلال مراسم أقيمت بالقاعدة الأولى لطيران الجيش في مدينة كرمانشاه، للاحتفاء بالذكرى السنوية لعمليات "المرصاد" وعرض مروحيتين تم إعادة تأهيلهما.وقال العميد يوسف قرباني:وأشار القائد العسكري الإيراني إلى شعار "نحن قادرون"، بدعوى أنه تم تطبيق هذا الشعار اليوم على أرض الواقع في طيران الجيش الإيراني، فقد كانت ثمرته إنجاز إعادة تأهيل المروحيات بعد قرابة 44 عاما من الحظر، مضيفا أن هناك نهضة كبرى في طيران الجيش من أجل إعادة التأهيل وصناعة قطع الغيار.وأضاف العميد يوسف قرباني أن عددا كبيرا من طياري المروحيات تلقوا التدريبات اللازمة للتحليق في الليل، كما تلقوا مختلف التدريبات على هذه المنظومة الميدانية خلال العديد من المناورات، موضحا أن بضعة دول فقط تمتلك منظومة الرؤية الليلية، وقد التحقت بلاده بركب هذه الدول عبر الاعتماد على قدراتها وخبراتها المحلية، وبالتعاون بين منتسبي طيران الجيش والمتخصصين في وزارة الدفاع والمراكز العلمية المعرفية.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "مروحيات طيران الجيش الإيراني مزودة بأحدث وأرقى المعدات العسكرية والقتالية على الصعيد العالمي، وأن أساس قدرات بلاده التسليحية يعتمد على ثلاثة أمور، الاستهداف بعيد المدى، والدقة في الاستهداف، والاستهداف الذكي، وقد تم إثبات هذه القدرات خلال الميادين العملياتية في مناورات طيران الجيش".
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إيران, أخبار العالم الآن

الجيش الإيراني يزود مروحياته بمنظومات "الرؤية الليلية"

16:20 GMT 30.07.2022
© AFP 2022 / Atta Kenareمروحية عسكرية إيرانية تشارك في العرض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
مروحية عسكرية إيرانية تشارك في العرض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
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أعلن العميد يوسف قرباني، قائد طيران الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنه تم تزويد العشرات من مروحيات الجيش بمنظومات الرؤية الليلية.
وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات العميد يوسف قرباني جاءت خلال مراسم أقيمت بالقاعدة الأولى لطيران الجيش في مدينة كرمانشاه، للاحتفاء بالذكرى السنوية لعمليات "المرصاد" وعرض مروحيتين تم إعادة تأهيلهما.
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06:15 GMT
وقال العميد يوسف قرباني:

إن القدرات والجاهزية القتالية لمروحيات طيران جيش الجمهورية الإيرانية الإسلامية هي أعلى بنسبة خمسة في المائة من المتوسط العالمي.

وأشار القائد العسكري الإيراني إلى شعار "نحن قادرون"، بدعوى أنه تم تطبيق هذا الشعار اليوم على أرض الواقع في طيران الجيش الإيراني، فقد كانت ثمرته إنجاز إعادة تأهيل المروحيات بعد قرابة 44 عاما من الحظر، مضيفا أن هناك نهضة كبرى في طيران الجيش من أجل إعادة التأهيل وصناعة قطع الغيار.
وأضاف العميد يوسف قرباني أن عددا كبيرا من طياري المروحيات تلقوا التدريبات اللازمة للتحليق في الليل، كما تلقوا مختلف التدريبات على هذه المنظومة الميدانية خلال العديد من المناورات، موضحا أن بضعة دول فقط تمتلك منظومة الرؤية الليلية، وقد التحقت بلاده بركب هذه الدول عبر الاعتماد على قدراتها وخبراتها المحلية، وبالتعاون بين منتسبي طيران الجيش والمتخصصين في وزارة الدفاع والمراكز العلمية المعرفية.
وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "مروحيات طيران الجيش الإيراني مزودة بأحدث وأرقى المعدات العسكرية والقتالية على الصعيد العالمي، وأن أساس قدرات بلاده التسليحية يعتمد على ثلاثة أمور، الاستهداف بعيد المدى، والدقة في الاستهداف، والاستهداف الذكي، وقد تم إثبات هذه القدرات خلال الميادين العملياتية في مناورات طيران الجيش".
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