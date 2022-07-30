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الجيش العماني يشارك في تدريبات عسكرية مع القوات الهندية
الجيش العماني يشارك في تدريبات عسكرية مع القوات الهندية
يشارك الجيش السُّلطاني العُماني في التمرين العسكري العُماني الهندي المشترك "النجاح/4" الذي سيقام في الهند في الفترة من 1-14 أغسطس/آب المقبل. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T18:36+0000
2022-07-30T18:36+0000
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وأكدت وكالة الأنباء العمانية، مساء اليوم السبت، أن "وحدات من الجيش السُّلطاني العُماني ممثلة في مظلات سُلطان عُمان، غادرت البلاد في طريقها إلى الهند للمشاركة في فعاليات التمرين على متن إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السُّلطاني العُماني".وأشارت إلى أن هذا التمرين يأتي في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش العُماني بهدف إدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السُّلطاني العُماني.وأوضحت أن هذا التمرين ضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السُّلطاني العُماني لتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، ويأتي بحسب الخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه تحقيقا للأهداف الوطنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/الجيش-المغربي-يجري-مناورات-عسكرية-مع-نظيره-الهندي-على-ساحل-الدار-البيضاء-1065693483.html
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العالم العربي, سلطنة عمان, أخبار الهند اليوم

الجيش العماني يشارك في تدريبات عسكرية مع القوات الهندية

18:36 GMT 30.07.2022
© AP Photo / JOERG SARBACHسلطنة عمان
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / JOERG SARBACH
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يشارك الجيش السُّلطاني العُماني في التمرين العسكري العُماني الهندي المشترك "النجاح/4" الذي سيقام في الهند في الفترة من 1-14 أغسطس/آب المقبل.
وأكدت وكالة الأنباء العمانية، مساء اليوم السبت، أن "وحدات من الجيش السُّلطاني العُماني ممثلة في مظلات سُلطان عُمان، غادرت البلاد في طريقها إلى الهند للمشاركة في فعاليات التمرين على متن إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السُّلطاني العُماني".
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وأشارت إلى أن هذا التمرين يأتي في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش العُماني بهدف إدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السُّلطاني العُماني.
وأوضحت أن هذا التمرين ضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السُّلطاني العُماني لتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، ويأتي بحسب الخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه تحقيقا للأهداف الوطنية.
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