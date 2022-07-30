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https://arabic.sputniknews.com/20220730/الحكومة-الإسبانية-تعلق-على-قرار-الجزائر-رفع-التجميد-عن-عمليات-التصدير-والاستيراد-بين-البلدين-1065772027.html
الحكومة الإسبانية تعلق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين
الحكومة الإسبانية تعلق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين
أصدرت السلطات الإسبانية أول تعليق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T14:54+0000
2022-07-30T14:54+0000
العالم
حكومة إسبانيا
توتر العلاقات
الجزائر
التصدير
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وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد تريد علاقات طبيعية كما هو الحال مع كافة دول الجوار.ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن ألباريس، تأكيده أن إسبانيا تريد أن تكون "العلاقات مع الجزائر هي نفسها تمامًا"، كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة وأن تكون "قائمة على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".وعقب الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الإقليمية، إيزابيل رودريغيز، والمسؤولين عن المقاطعات للتحضير للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، ذكر ألباريس أنه سمع بوجود "تطبيع" للعلاقات التجارية. و"نتمنى أن يتحقق تجسيد ذلك على الأرض".وقررت السلطات الجزائرية أمس الجمعة رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا بعد حوالي شهرين من تجميد التبادل التجاري إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
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العالم, حكومة إسبانيا, توتر العلاقات, الجزائر, التصدير

الحكومة الإسبانية تعلق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين

14:54 GMT 30.07.2022
© Depositphotos / Dubassy مبنى "إنتيمبو" (Intempo) في بينيدورم، وهو أحد أطول المباني السكنية في أوروبا، إسبانيا
مبنى إنتيمبو (Intempo) في بينيدورم، وهو أحد أطول المباني السكنية في أوروبا، إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© Depositphotos / Dubassy
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أصدرت السلطات الإسبانية أول تعليق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد تريد علاقات طبيعية كما هو الحال مع كافة دول الجوار.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن ألباريس، تأكيده أن إسبانيا تريد أن تكون "العلاقات مع الجزائر هي نفسها تمامًا"، كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة وأن تكون "قائمة على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وعقب الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الإقليمية، إيزابيل رودريغيز، والمسؤولين عن المقاطعات للتحضير للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، ذكر ألباريس أنه سمع بوجود "تطبيع" للعلاقات التجارية. و"نتمنى أن يتحقق تجسيد ذلك على الأرض".
وقررت السلطات الجزائرية أمس الجمعة رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا بعد حوالي شهرين من تجميد التبادل التجاري إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
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