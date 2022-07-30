https://arabic.sputniknews.com/20220730/الحكومة-اليمنية-ما-يقوم-به-الحوثيون-منذ-إعلان-الهدنة-لا-يوحي-بنوايا-حقيقية-للسلام-1065758837.html

الحكومة اليمنية: ما يقوم به الحوثيون منذ إعلان الهدنة لا يوحي بنوايا حقيقية للسلام

الحكومة اليمنية: ما يقوم به الحوثيون منذ إعلان الهدنة لا يوحي بنوايا حقيقية للسلام

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الجمعة، بعدم الجدية في تحقيق السلام في اليمن، محملة الجماعة مسؤولية مقتل وإصابة 412... 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T01:20+0000

2022-07-30T01:20+0000

2022-07-30T01:20+0000

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، عبر "تويتر"، إن "الحوثيين واصلوا خروقاتهم في كافة جبهات القتال وبمختلف الأسلحة بمعدل 50 خرقاً يومياً، وصعدوا هجماتهم على التجمعات السكانية والمدنيين في محافظات (تعز، مارب، الحديدة، والضالع)، ونتج عنها مقتل 81 وإصابة 331 آخرين منذ بدء سريان الهدنة الأممية".وأضاف، "ما تقوم به مليشيا الحوثي منذ إعلان الهدنة من نقل وتحشد للقوات وتجنيد الأطفال، واستحداث تشكيلات مليشياوية جديدة تحت مسمى (ألوية الدعم والإسناد)، واستحداثات عسكرية من حفر للخنادق والأنفاق وبناء المتارس وتعزيز التحصينات وتكديس السلاح في الجبهات، لا يوحي بأي نوايا حقيقية للسلام".وأشار إلى أنه "تم خلال الفترة 2 أبريل وحتى 22 يوليو تسيير 20 رحلة جوية بين (صنعاء - الأردن)، ورحلتين جويتين بين (صنعاء- القاهرة) استفاد منها أكثر من 10 آلاف مسافر". معتبراً أنه "كان بالإمكان أن يتضاعف الرقم لولا العراقيل التي وضعها الحوثيون في هذا الملف"، على حد قوله.وأكد أن "عدد سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، بلغ خلال نفس الفترة 26 سفينة بإجمالي كميات 720 ألف طن متري، وإيراداتها من الرسوم الجمركية والضريبية 105 مليارات ريال، كان يفترض تخصيصها لدفع مرتبات الموظفين"، متهماً جماعة الحوثيين بـ "نهبها وتسخير جزء منها للمجهود الحربي".ورأى وزير الإعلام اليمني، أن جماعة الحوثيين "قابلت الرسائل الإيجابية والتنازلات التي قدمتها الحكومة بمزيد من التعنت والتصعيد ورفض تنفيذ أي من التزاماتها، سواء من خلال استمرار خروقاتها العسكرية للهدنة، أو عرقلة جولات الحوار ورفض كافة المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي لرفع الحصار عن محافظة تعز"، حسب قوله.وفي الثاني من يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس المقبل.وتتضمن الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220729/الجيش-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بخرق-الهدنة-وقتل-3-من-عناصره-1065757195.html

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