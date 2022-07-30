https://arabic.sputniknews.com/20220730/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-ونظام-كييف-يتحملان-مسؤولية-مذبحة-يلينوفكا--1065766190.html
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة ونظام كييف يتحملان مسؤولية "مذبحة يلينوفكا"
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة ونظام كييف يتحملان مسؤولية "مذبحة يلينوفكا"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سقوط 193 بين قتيل وجريح من أسرى الحرب الأوكرانيين، نتيجة للضربة الأوكرانية في 29 يوليو/تموز، بواسطة صواريخ هيمارس... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T10:34+0000
2022-07-30T10:34+0000
2022-07-30T10:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقُتل 50 أوكرانيًا نتيجة الهجوم الصاروخي، وفقًا للبيانات المحدثة صباح 30 يوليو.وأضاف البيان: "بعد قصف مركز الاحتجاز السابق تمت إزالة رفات 48 أسير حرب أوكراني من تحت الأنقاض، وتوفي اثنان آخران أثناء نقلهما إلى مستوصف طبي، متأثرين بجروح خطيرة".وتابع البيان: "تم تسليم 73 أسير حرب أوكراني مصابين بجروح خطيرة إلى مرافق طبية، وتم تزويد الجميع بالمساعدة اللازمة".وأشارت الوزارة إلى أن "زيلينسكي ونظامه الإجرامي وواشنطن يتحملون المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن المذبحة ضد الأوكرانيين".كما أعلن بيان الوزارة عن "نشر قوائم عائلات القتلى والجرحى خلال الضربة الصاروخية على لوائح المعلومات في وزارة الدفاع".وتم العثور على شظايا من ذخيرة "هيمارس"، يوم أمس الجمعة في 29 يوليو، في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".كما أكد إدوارد باسورين، نائب رئيس القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في المركز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065760047.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة ونظام كييف يتحملان مسؤولية "مذبحة يلينوفكا"
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سقوط 193 بين قتيل وجريح من أسرى الحرب الأوكرانيين، نتيجة للضربة الأوكرانية في 29 يوليو/تموز، بواسطة صواريخ هيمارس الأمريكية على مركز الاحتجاز في يلينوفكا.
وقُتل 50 أوكرانيًا نتيجة الهجوم الصاروخي، وفقًا للبيانات المحدثة صباح 30 يوليو.
وأضاف البيان: "بعد قصف مركز الاحتجاز السابق تمت إزالة رفات 48 أسير حرب أوكراني من تحت الأنقاض، وتوفي اثنان آخران أثناء نقلهما إلى مستوصف طبي، متأثرين بجروح خطيرة".
وتابع البيان: "تم تسليم 73 أسير حرب أوكراني مصابين بجروح خطيرة إلى مرافق طبية، وتم تزويد الجميع بالمساعدة اللازمة".
وأشارت الوزارة إلى أن "زيلينسكي ونظامه الإجرامي وواشنطن يتحملون المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن المذبحة ضد الأوكرانيين".
كما أعلن بيان الوزارة عن "نشر قوائم عائلات القتلى والجرحى خلال الضربة الصاروخية على لوائح المعلومات في وزارة الدفاع".
وتم العثور على شظايا من ذخيرة "هيمارس"، يوم أمس الجمعة في 29 يوليو، في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
كما أكد إدوارد باسورين
، نائب رئيس القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في المركز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.