https://arabic.sputniknews.com/20220730/الرئيس-التونسي-لا-صوت-يعلو-فوق-صوت-شعبنا-ونرفض-أي-شكل-من-أشكال-التدخل-الأجنبي-1065762472.html

الرئيس التونسي: لا صوت يعلو فوق صوت شعبنا ونرفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي

الرئيس التونسي: لا صوت يعلو فوق صوت شعبنا ونرفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه لـ "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي" في بلاده، مشددا على أنه "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب" التونسي. 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T07:43+0000

2022-07-30T07:43+0000

2022-07-30T07:43+0000

أخبار تونس اليوم

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ووفقا لتصريحات له خلال لقاء مع وزير خارجيته نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الجمعة، علّق سعيد على ما أبدته بعض التقارير الغربية من تخوفات على الديمقراطية التونسية، مؤكدا رفضه "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي".وقال سعيد: "قرارنا الوطني مستقل، ولا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب".وحسب بيان رسمي قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إن "94.60% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".وقد بدأ الرئيس التونسي منذ عام في إصدار عدة مراسيم حل بموجبها البرلمان والحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء.كما لفت الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، إلى وجود ما قال إنه "إجماع واسع بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني بضرورة الحفاظ على الديمقراطية".

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