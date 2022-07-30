https://arabic.sputniknews.com/20220730/الرئيس-الصيني-نواجه-حالة-متنامية-من-عدم-الاستقرار-في-وضع-الأمن-الوطني-1065767816.html
الرئيس الصيني: نواجه حالة متنامية من عدم الاستقرار في وضع الأمن الوطني
الرئيس الصيني: نواجه حالة متنامية من عدم الاستقرار في وضع الأمن الوطني
أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن قلقه من أن بلاده "تواجه حالة متنامية من عدم الاستقرار وعدم اليقين في وضع الأمن الوطني". 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T11:46+0000
2022-07-30T11:46+0000
2022-07-30T11:46+0000
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جاء ذلك خلال جلسة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ترأسها شي جين بينغ، بصفته الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والتي شدد خلالها على مواصلة تنفيذ استراتيجية تعزيز القوات المسلحة من خلال تدريب الأفراد الأكفاء في العصر الجديد، حسبما نقلت وكالة "شينخوا".وألقى شي جين بينغ كلمة خلال الجلسة، حثّ فيها على بذل جهود لإفساح المجال بشكل أفضل لدور المواهب في قيادة ودعم قضية بناء جيش قوي.في سياق متصل، قدّم الرئيس الصيني تحياته لأفراد جيش بلاده وقوات الشرطة والأفراد المدنيين المنتشرين في الجيش وأفراد قوات الاحتياط، قبل أيام من الذكرى الـ95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي التي توافق أول أغسطس/آب.وأشاد شي بالمواهب الموجودة في الجيش الصيني، قائلا إنها منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، حقق العمل المتعلق بالمواهب في الجيش إنجازات تاريخية.وحدد الرئيس الصيني مهمة الجيش في السنوات الخمس المقبلة، قائلا إنها تتمثل في تحقيق الأهداف المئوية لجيش التحرير الشعبي، وتعزيز العمل على تدعيم المواهب العسكرية بشكل شامل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الرئيس الصيني: نواجه حالة متنامية من عدم الاستقرار في وضع الأمن الوطني
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أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن قلقه من أن بلاده "تواجه حالة متنامية من عدم الاستقرار وعدم اليقين في وضع الأمن الوطني".
جاء ذلك خلال جلسة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ترأسها شي جين بينغ، بصفته الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والتي شدد خلالها على مواصلة تنفيذ استراتيجية تعزيز القوات المسلحة من خلال تدريب الأفراد الأكفاء في العصر الجديد، حسبما نقلت وكالة
"شينخوا".
وألقى شي جين بينغ كلمة خلال الجلسة، حثّ فيها على بذل جهود لإفساح المجال بشكل أفضل لدور المواهب في قيادة ودعم قضية بناء جيش قوي.
في سياق متصل، قدّم الرئيس الصيني تحياته لأفراد جيش بلاده وقوات الشرطة والأفراد المدنيين المنتشرين في الجيش وأفراد قوات الاحتياط، قبل أيام من الذكرى الـ95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي التي توافق أول أغسطس/آب.
وأشاد شي بالمواهب الموجودة في الجيش الصيني، قائلا إنها منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، حقق العمل المتعلق بالمواهب في الجيش إنجازات تاريخية.
وحدد الرئيس الصيني مهمة الجيش في السنوات الخمس المقبلة، قائلا إنها تتمثل في تحقيق الأهداف المئوية لجيش التحرير الشعبي، وتعزيز العمل على تدعيم المواهب العسكرية بشكل شامل.