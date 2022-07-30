https://arabic.sputniknews.com/20220730/السعودية-زيارة-ابن-سلمان-إلى-فرنسا-تثمر-تعزيزا-للتعاون-في-الدفاع-والطاقة-المتجددة-1065761113.html
السعودية: زيارة ابن سلمان إلى فرنسا تثمر تعزيزا للتعاون في الدفاع والطاقة المتجددة
السعودية: زيارة ابن سلمان إلى فرنسا تثمر تعزيزا للتعاون في الدفاع والطاقة المتجددة
أكدت المملكة العربية السعودية أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، تم خلالها مناقشة آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والطاقة... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T06:44+0000
2022-07-30T06:44+0000
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ووفقا للبيان الختامي للزيارة، الذي نشرته جريدة "عكاظ"، فإن لقاء ولي العهد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح البيان أن ابن سلمان وماكرون ناقشا "سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجال الهيدروجين النظيف".وأشار البيان إلى عددًا من القضايا الإقليمية والدولية تم استعراضها على طاولة الحوار السعودي الفرنسي، ومنها القضية اللبنانية، موضحا أن ماكرون وابن سلمان أكدا دعم بلديهما "لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وأعربا عن ارتياحهما لعمل الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية".قام ابن سلمان بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بدءًا من الـ27 وحتى الـ29 من يوليو/ تموز الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20180709/محمد-بن-سلمان-وزيرة-دفاع-فرنسا-1033646804.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا
السعودية: زيارة ابن سلمان إلى فرنسا تثمر تعزيزا للتعاون في الدفاع والطاقة المتجددة
06:44 GMT 30.07.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 30.07.2022) تابعنا عبر
أكدت المملكة العربية السعودية أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، تم خلالها مناقشة آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والطاقة المتجددة.
ووفقا للبيان الختامي للزيارة، الذي نشرته جريدة
"عكاظ"، فإن لقاء ولي العهد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح البيان أن ابن سلمان وماكرون
ناقشا "سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجال الهيدروجين النظيف".
ولفت البيان إلى أن المحادثات تطرقت إلى "أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لكافة دول العالم وعدم انقطاعها، والحفاظ على وفرة المعروض واستقرار الأسعار".
وأشار البيان إلى عددًا من القضايا الإقليمية والدولية تم استعراضها على طاولة الحوار السعودي الفرنسي، ومنها القضية اللبنانية، موضحا أن ماكرون وابن سلمان أكدا دعم بلديهما "لسيادة لبنان وأمنه
واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وأعربا عن ارتياحهما لعمل الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية".
قام ابن سلمان بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بدءًا من الـ27 وحتى الـ29 من يوليو/ تموز الجاري.