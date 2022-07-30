https://arabic.sputniknews.com/20220730/الصين-تتعهد-باتخاذ-إجراءات-مضادة-حازمة-إذا-ما-تحدت-الولايات-المتحدة-الخط-الأحمر-1065759670.html
الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة حازمة إذا ما تحدت الولايات المتحدة الخط الأحمر
الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة حازمة إذا ما تحدت الولايات المتحدة الخط الأحمر
قال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة ستُقابل بإجراءات مضادة حازمة إذا ما تحدت الخط الأحمر للصين. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T04:44+0000
2022-07-30T04:44+0000
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وأضاف تشاو خلال مؤتمر صحفي يومي، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ستُدمر الأجواء أمام إجراء المزيد من الحوارات رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة، أن على الجانب الأمريكي أن يتحمل جميع العواقب الناجمة عن ذلك، حسب وكالة "شينخوا".وقال تشاو إن رئيسي الدولتين أجريا اتصالات وتبادلات صريحة حول العلاقات الصينية - الأمريكية وقضايا ذات اهتمام مشترك خلال محادثة هاتفية بينهما يوم الخميس الماضي. وأضاف المتحدث أنه وفي الآونة الأخيرة، أعربت الصين مراراً وتكراراً عن قلقها الشديد وموقفها الرسمي المعارض بشدة لزيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان.وتوجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على رأس وفد رسمي إلى قارة آسيا، يوم أمس الجمعة.وأشار أحد المصادر المطلعة على مسار الرحلة إلى أن زيارة تايوان مدرجة على أنها "أولية"؛ وستشمل الجولة زيارة كل من اليابان وجمهورية كوريا وماليزيا وسنغافورة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان
الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة حازمة إذا ما تحدت الولايات المتحدة الخط الأحمر
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قال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة ستُقابل بإجراءات مضادة حازمة إذا ما تحدت الخط الأحمر للصين.
وأضاف تشاو خلال مؤتمر صحفي يومي، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ستُدمر الأجواء أمام إجراء المزيد من الحوارات رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة، أن على الجانب الأمريكي أن يتحمل جميع العواقب الناجمة عن ذلك، حسب وكالة "شينخوا".
وقال تشاو إن رئيسي الدولتين أجريا اتصالات وتبادلات صريحة حول العلاقات الصينية - الأمريكية وقضايا ذات اهتمام مشترك خلال محادثة هاتفية بينهما يوم الخميس الماضي.
وأضاف المتحدث أنه وفي الآونة الأخيرة، أعربت الصين مراراً وتكراراً عن قلقها الشديد وموقفها الرسمي المعارض بشدة لزيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان.
وتوجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على رأس وفد رسمي إلى قارة آسيا، يوم أمس الجمعة.
وأشار أحد المصادر المطلعة على مسار الرحلة إلى أن زيارة تايوان مدرجة على أنها "أولية"؛ وستشمل الجولة زيارة كل من اليابان وجمهورية كوريا وماليزيا وسنغافورة.