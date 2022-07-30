https://arabic.sputniknews.com/20220730/الصين-تجري-مناورات-عسكرية-في-مضيق-تايوان-1065761535.html
الصين تجري مناورات عسكرية في مضيق تايوان
الصين تجري مناورات عسكرية في مضيق تايوان
في 30 يوليو/تموز، تجري الصين تدريبات عسكرية على إطلاق النار في مضيق تايوان، حسبما ذكرت بوابة الأخبار التايوانية "نيوتالك". 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T06:52+0000
2022-07-30T06:52+0000
2022-07-30T07:04+0000
الصين
رصد عسكري
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ستكون التدريبات محدودة النطاق وستجري قبالة جزيرة بينجتان في مقاطعة فوجيان.وبحسب البوابة، سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني في 30 يوليو/تموز، مناورات عسكرية في مقاطعة فوجيان باستخدام الذخيرة الحية، والتي ستقام على بعد 125 كيلومترًا من تايوان. نتيجة لذلك، أغلقت الصين مضيق تايوان.في 29 يوليو، رأى كتاب الأعمدة في "غلوبال تيم" أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان قد تكون كارثية على العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك لأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.وتوجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على رأس وفد رسمي إلى قارة آسيا، يوم أمس الجمعة.وأشار أحد المصادر المطلعة على مسار الرحلة إلى أن زيارة تايوان مدرجة على أنها "أولية"؛ وستشمل الجولة زيارة كل من اليابان وجمهورية كوريا وماليزيا وسنغافورة.
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, رصد عسكري
الصين تجري مناورات عسكرية في مضيق تايوان
06:52 GMT 30.07.2022 (تم التحديث: 07:04 GMT 30.07.2022) تابعنا عبر
في 30 يوليو/تموز، تجري الصين تدريبات عسكرية على إطلاق النار في مضيق تايوان، حسبما ذكرت بوابة الأخبار التايوانية "نيوتالك".
ستكون التدريبات محدودة النطاق وستجري قبالة جزيرة بينجتان في مقاطعة فوجيان.
وبحسب البوابة، سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني في 30 يوليو/تموز، مناورات عسكرية في مقاطعة فوجيان باستخدام الذخيرة الحية، والتي ستقام على بعد 125 كيلومترًا من تايوان. نتيجة لذلك، أغلقت الصين مضيق تايوان.
في 29 يوليو، رأى كتاب الأعمدة في "غلوبال تيم" أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان قد تكون كارثية على العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك لأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.
وتوجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على رأس وفد رسمي إلى قارة آسيا، يوم أمس الجمعة.
وأشار أحد المصادر المطلعة على مسار الرحلة إلى أن زيارة تايوان مدرجة على أنها "أولية"؛ وستشمل الجولة زيارة كل من اليابان وجمهورية كوريا وماليزيا وسنغافورة.