https://arabic.sputniknews.com/20220730/الصين-تطلق-مجموعة-جديدة-من-الأقمار-الصناعية-1065760276.html
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية
أطلقت الصين بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، يوم أمس... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T05:53+0000
2022-07-30T05:53+0000
2022-07-30T05:53+0000
الصين
علوم
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وتم إطلاق الأقمار الصناعية باعتبارها المجموعة الثالثة من عائلة ياوقان-35 في الساعة 9:28 مساءً، (بتوقيت بكين)، بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2D، ودخل المدار المخطط بنجاح.ويعتبر الإطلاق بمثابة المهمة 429 لسلسلة صواريخ لونغ مارش. وأطلقت الصين المجموعتين الأولى والثانية من أقمار ياوقان-35 الصناعية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، و23 يونيو/حزيران 2022 على التوالي.
الصين
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الصين, علوم
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية
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أطلقت الصين بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، يوم أمس الجمعة.
وتم إطلاق الأقمار الصناعية باعتبارها المجموعة الثالثة من عائلة ياوقان-35 في الساعة 9:28 مساءً، (بتوقيت بكين)، بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2D، ودخل المدار المخطط بنجاح.
وسيتم استخدام الأقمار الصناعية بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية، ومسوحات موارد الأراضي، وتقدير إنتاجية المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والحد منها، حسب وكالة "شينخوا".
ويعتبر الإطلاق بمثابة المهمة 429 لسلسلة صواريخ لونغ مارش. وأطلقت الصين المجموعتين الأولى والثانية من أقمار ياوقان-35 الصناعية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، و23 يونيو/حزيران 2022 على التوالي.