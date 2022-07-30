https://arabic.sputniknews.com/20220730/العراق-المتظاهرون-يدخلون-المنطقة-الخضراء-1065763509.html
العراق... المتظاهرون يدخلون المنطقة الخضراء
العراق... المتظاهرون يدخلون المنطقة الخضراء
أكد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بتمكن عدد من المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T08:34+0000
2022-07-30T08:34+0000
2022-07-30T08:34+0000
العالم العربي
العراق
المنطقة الخضراء في بغداد
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ونقلت "السومرية" عن المصدر، قوله: إن "متظاهرين تمكنوا من الدخول الى المنطقة الخضراء من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة من بين الحواجز الكونكريتية".كما أشار المصدر إلى أنه "تم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين قرب بوابة الخضراء".وأضاف أن "الإصابة الأولى سجلت نتيجة سقوط متظاهر من أعلى حاجز كونكريتي أثناء إطلاق القنابل المسيلة للدموع، والثانية إصابة متظاهر في قدمه".في وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, المنطقة الخضراء في بغداد
العراق... المتظاهرون يدخلون المنطقة الخضراء
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أكد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بتمكن عدد من المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون.
ونقلت
"السومرية" عن المصدر، قوله: إن "متظاهرين تمكنوا من الدخول الى المنطقة الخضراء من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة من بين الحواجز الكونكريتية".
كما أشار المصدر إلى أنه "تم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين قرب بوابة الخضراء".
وأضاف أن "الإصابة الأولى سجلت نتيجة سقوط متظاهر من أعلى حاجز كونكريتي أثناء إطلاق القنابل المسيلة للدموع، والثانية إصابة متظاهر في قدمه".
في وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.