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https://arabic.sputniknews.com/20220730/الغنوشي-مشروع-قيس-سعيد-انقلاب-دكتاتوري-فردي-ولا-نرى-إمكانية-لأي-تقدم-اقتصادي-بوجوده-1065761685.html
الغنوشي: مشروع قيس سعيد انقلاب دكتاتوري فردي ولا نرى إمكانية لأي تقدم اقتصادي بوجوده
الغنوشي: مشروع قيس سعيد انقلاب دكتاتوري فردي ولا نرى إمكانية لأي تقدم اقتصادي بوجوده
وصف رئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، مشروع الرئيس قيس سعيد بأنه انقلاب دكتاتوري، مشددا على أنه لن يثمر تقدما اقتصاديا في البلاد نهائيا. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T06:57+0000
2022-07-30T06:57+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا للقاء له عبر "سي إن إن"، دلّل الغنوشي على دكتاتورية سعيد بما قال إنه غياب لاستقلالية القضاء وحرية الصحافة ومبدأ المحاسبة.وردا على سؤال حول إمكانية دعم الغنوشي وحركة النهضة التي يرأسها للرئيس التونسي إن كان ذلك في مصلحة تونس، قال الغنوشي: ""نحن لا نرى أي إمكانية لأي تقدم اقتصادي في ظل الانقلاب وفي ظل الدكتاتورية. ولذلك نحن نربط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية".وعلّل رئيس البرلمان التونسي المنحل بقرار من رئيس الجمهورية هذا التوجه، بقوله: "مشروع الرئيس قيس هو مشروع نظام فردي دكتاتوري ولا يمكن أن يطمئن المستثمرون وأصحاب الأعمال الخاصة إلى نظام دكتاتوري تغيب فيه استقلالية القضاء وحرية الصحافة وتغيب فيه المحاسبة".وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في بيان، إن "94.60% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو من العام الماضي، بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الغنوشي-يعتبر-نتائج-الاستفتاء-مهزلة-يرفضها-75-من-الشعب-التونسي-ويحذر-من-الانقسام-1065620227.html
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أخبار تونس اليوم

الغنوشي: مشروع قيس سعيد انقلاب دكتاتوري فردي ولا نرى إمكانية لأي تقدم اقتصادي بوجوده

06:57 GMT 30.07.2022
© AP Photo / Benjamin Giretteرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2011
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Benjamin Girette
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وصف رئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، مشروع الرئيس قيس سعيد بأنه انقلاب دكتاتوري، مشددا على أنه لن يثمر تقدما اقتصاديا في البلاد نهائيا.
ووفقا للقاء له عبر "سي إن إن"، دلّل الغنوشي على دكتاتورية سعيد بما قال إنه غياب لاستقلالية القضاء وحرية الصحافة ومبدأ المحاسبة.
رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنونشي، في تصريحات بعد خروجه من المحكمة، الثلاثاء، 20 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
الغنوشي يعتبر نتائج الاستفتاء "مهزلة" يرفضها 75% من الشعب التونسي ويحذر من "الانقسام"
27 يوليو, 06:35 GMT
وردا على سؤال حول إمكانية دعم الغنوشي وحركة النهضة التي يرأسها للرئيس التونسي إن كان ذلك في مصلحة تونس، قال الغنوشي: ""نحن لا نرى أي إمكانية لأي تقدم اقتصادي في ظل الانقلاب وفي ظل الدكتاتورية. ولذلك نحن نربط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية".
وعلّل رئيس البرلمان التونسي المنحل بقرار من رئيس الجمهورية هذا التوجه، بقوله: "مشروع الرئيس قيس هو مشروع نظام فردي دكتاتوري ولا يمكن أن يطمئن المستثمرون وأصحاب الأعمال الخاصة إلى نظام دكتاتوري تغيب فيه استقلالية القضاء وحرية الصحافة وتغيب فيه المحاسبة".

كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت منذ ثلاثة أيام، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو/تموز، وسط آمال بأن يقود البلاد نحو استقرار سياسي واقتصادي.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في بيان، إن "94.60% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو من العام الماضي، بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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