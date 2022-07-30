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https://arabic.sputniknews.com/20220730/الكاظمي-يدعو-الكتل-السياسية-العراقية-إلى-حوار-شامل-ويؤكد-العراق-أمانة-يجب-ألا-نخسرها-1065770548.html
الكاظمي يدعو الكتل السياسية العراقية إلى حوار شامل ويؤكد: العراق أمانة يجب ألا نخسرها
الكاظمي يدعو الكتل السياسية العراقية إلى حوار شامل ويؤكد: العراق أمانة يجب ألا نخسرها
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السياسيين العراقيين إلى الحوار الشامل تفاديا للصدام. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T13:56+0000
2022-07-30T13:56+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب كلمة له نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الكاظمي: "على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل".وفيما دعا الأحزاب السياسية العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، قال: "جاهزون لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء".وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية، مطالبا بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق.وشدد الكاظمي على وجوب "التوقف عن لغة التخوين في العراق، مناشدا الجميع ضرورة "العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية".وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.
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أخبار العراق اليوم

الكاظمي يدعو الكتل السياسية العراقية إلى حوار شامل ويؤكد: العراق أمانة يجب ألا نخسرها

13:56 GMT 30.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السياسيين العراقيين إلى الحوار الشامل تفاديا للصدام.
وحسب كلمة له نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الكاظمي: "على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل".
وفيما دعا الأحزاب السياسية العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، قال: "جاهزون لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية، مطالبا بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق.

وقال: "سعينا طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية، ونأمل من غيرنا التحلي بالصدق من أجل العراق"، مشددا على أن "العراق أمانة لا يجب أن نخسرها"، حسب تعبيره.

وشدد الكاظمي على وجوب "التوقف عن لغة التخوين في العراق، مناشدا الجميع ضرورة "العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية".

يشار إلى أن عددا من المتظاهرين كانوا قد تمكنوا اليوم السبت، من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة من بين الحواجز الكونكريتية حسب ما أكدته مصادر أمنية.

وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.
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