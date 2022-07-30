الكاظمي يدعو الكتل السياسية العراقية إلى حوار شامل ويؤكد: العراق أمانة يجب ألا نخسرها
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السياسيين العراقيين إلى الحوار الشامل تفاديا للصدام.
وحسب كلمة له نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الكاظمي: "على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل".
نص كلمة رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi بشأن تطورات الاحداث الجارية :— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 30, 2022
بسم الله الرحمن الرحيم
شعبُنا العراقي العظيم..
أخواتي وإخوتي وأبنائي..
أهلي الطيبين..
السلامُ عليكم ورحمةُ وبركاته.. pic.twitter.com/kZXZqkiBXu
وفيما دعا الأحزاب السياسية العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، قال: "جاهزون لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية، مطالبا بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق.
وقال: "سعينا طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية، ونأمل من غيرنا التحلي بالصدق من أجل العراق"، مشددا على أن "العراق أمانة لا يجب أن نخسرها"، حسب تعبيره.
وشدد الكاظمي على وجوب "التوقف عن لغة التخوين في العراق، مناشدا الجميع ضرورة "العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية".
يشار إلى أن عددا من المتظاهرين كانوا قد تمكنوا اليوم السبت، من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة من بين الحواجز الكونكريتية حسب ما أكدته مصادر أمنية.
وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.