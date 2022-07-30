https://arabic.sputniknews.com/20220730/الولايات-المتحدة-تتراجع-عن-تصريحاتها-بشأن-تزويد-إيران-لروسيا-بطائرات-من-دون-طيار-1065760732.html
الولايات المتحدة تتراجع عن تصريحاتها بشأن تزويد إيران لروسيا بطائرات من دون طيار
الولايات المتحدة تتراجع عن تصريحاتها بشأن تزويد إيران لروسيا بطائرات من دون طيار
أشار تقرير إعلامي إلى أن البيت الأبيض أعلن أنه لا يملك أي دليل على أن روسيا تشتري طائرات دون طيار من إيران، مؤكدا أنه لا توجد إشارات على الشراء، وذلك بعد... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T06:15+0000
2022-07-30T06:15+0000
2022-07-30T06:15+0000
روسيا
إيران
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وخفّف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، من حدة المزاعم خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم يشهد أي اتفاق "حدث بالفعل". وتأتي تصريحاته بعد أكثر من أسبوعين من تصريح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن واشنطن لديها دليل واضح على أن إيران تستعد لتسليم "عدة مئات" من الطائرات دون طيار إلى روسيا، وأن عملية البيع ستكتمل "ضمن جدول زمني مستعجل". وأضاف أن التدريب على الطائرات الجديدة سيبدأ في غضون أيام، وذهب إلى حد الإشارة إلى أن عمليات التسليم ربما تكون قد بدأت بالفعل.وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إيران
الولايات المتحدة تتراجع عن تصريحاتها بشأن تزويد إيران لروسيا بطائرات من دون طيار
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أشار تقرير إعلامي إلى أن البيت الأبيض أعلن أنه لا يملك أي دليل على أن روسيا تشتري طائرات دون طيار من إيران، مؤكدا أنه لا توجد إشارات على الشراء، وذلك بعد أسابيع من ادّعاء البيت الأبيض أن صفقة لمئات الطائرات دون طيار قد تكون قد حدثت بالفعل.
وخفّف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، من حدة المزاعم
خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم يشهد أي اتفاق "حدث بالفعل".
وقال كيربي: "لم نر أي مؤشرات على أي نوع من التسليم الفعلي أو شراء طائرات إيرانية دون طيار من قبل وزارة الدفاع الروسية".
وتأتي تصريحاته بعد أكثر من أسبوعين من تصريح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن واشنطن لديها دليل
واضح على أن إيران تستعد لتسليم "عدة مئات" من الطائرات دون طيار إلى روسيا، وأن عملية البيع ستكتمل "ضمن جدول زمني مستعجل".
وأضاف أن التدريب على الطائرات الجديدة سيبدأ في غضون أيام، وذهب إلى حد الإشارة إلى أن عمليات التسليم ربما تكون قد بدأت بالفعل.
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية
ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.