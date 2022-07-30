https://arabic.sputniknews.com/20220730/الولايات-المتحدة-تجري-تدريبات-عسكرية-في-فنلندا-بمشاركة-القوات-البريطانية-1065769539.html

الولايات المتحدة تجري تدريبات عسكرية في فنلندا بمشاركة القوات البريطانية

الولايات المتحدة تجري تدريبات عسكرية في فنلندا بمشاركة القوات البريطانية

تجري القوات الأمريكية تدريبات عسكرية ثلاثية مع بريطانيا وفنلندا، تستغرق 4 أيام. 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T13:24+0000

2022-07-30T13:24+0000

2022-07-30T13:24+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

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موسكو- سبوتنيك. استضافت فنلندا تدريبات عسكرية مدتها أربعة أيام مع قوات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة لاختبار إمكانية التشغيل البيني لنشر جماعي افتراضي قبل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت: "تجمع أكثر من 750 جنديًا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفنلندا هذا الأسبوع في نينيسالو، غرب فنلندا، للمشاركة في تمرين الاستعداد العالي لمدة أربعة أيام".ولفت البيان إلى أن الدول الشريكة مارست "إمكانية التشغيل البيني بين القوات الجوية والبرية قبل انضمام فنلندا إلى الناتو".وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي إن التدريبات كررت "التزام المملكة المتحدة بالدفاع والأمن في منطقة بحر البلطيق".يشار إلى أن 30 دولة عضوا في الناتو، وقعت في الـ5 من يوليو/ تموز بروتوكولات انضمام لفنلندا والسويد، بينما لا يزال يتعين على جميع الأعضاء التصديق على البروتوكولات وفقا لتشريعاتهم الوطنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/الولايات-المتحدة-تعترف-أن-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-يعتبر-خطرا-على-أوروبا-1062535926.html

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