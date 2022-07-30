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https://arabic.sputniknews.com/20220730/الولايات-المتحدة-تخطط-لإمداد-تايوان-بالأسلحة-بموجب-قانون-الإعارة-والتأجير-1065760863.html
الولايات المتحدة تخطط لإمداد تايوان بالأسلحة بموجب قانون الإعارة والتأجير
الولايات المتحدة تخطط لإمداد تايوان بالأسلحة بموجب قانون الإعارة والتأجير
تخطط النائبة الأمريكية ميشيل ستيل والسناتور مارشا بلاكبير من الحزب الجمهوري لتقديم مشروع قانون الإعارة والتأجير لتايوان في الكونغرس. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T06:25+0000
2022-07-30T06:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
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وسيمنح الرئيس جو بايدن الحق في تزويد الدولة الجزيرة بالأسلحة والمعدات العسكرية.تم دعم الوثيقة في الحزبين، حسبما أفادت "فوكس نيوز". وفقًا لمشروع القانون، سيتعين على تايوان دفع تكاليف الإمدادات لمدة 12 عامًا. في أوائل يوليو/تموز، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم الدعم الفني والمساعدة اللوجستية لتايوان، وكذلك بيع قطع الغيار والمعدات لإصلاح المركبات القتالية. وقالت واشنطن إن الاتفاق سيحسن أمن الدولة الجزيرة. ومع ذلك، فإن الصين ترى الأمر بشكل مختلف.وطالبت وزارة الدفاع الصينية بسحب الاتفاق وقطع العلاقات العسكرية مع تايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، إنه بخلاف ذلك، فإن مسؤولية زعزعة السلام في المنطقة ستقع على عاتق واشنطن.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان

الولايات المتحدة تخطط لإمداد تايوان بالأسلحة بموجب قانون الإعارة والتأجير

06:25 GMT 30.07.2022
© Photoتايوان
تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
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تخطط النائبة الأمريكية ميشيل ستيل والسناتور مارشا بلاكبير من الحزب الجمهوري لتقديم مشروع قانون الإعارة والتأجير لتايوان في الكونغرس.
وسيمنح الرئيس جو بايدن الحق في تزويد الدولة الجزيرة بالأسلحة والمعدات العسكرية.
تم دعم الوثيقة في الحزبين، حسبما أفادت "فوكس نيوز". وفقًا لمشروع القانون، سيتعين على تايوان دفع تكاليف الإمدادات لمدة 12 عامًا.
في أوائل يوليو/تموز، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم الدعم الفني والمساعدة اللوجستية لتايوان، وكذلك بيع قطع الغيار والمعدات لإصلاح المركبات القتالية. وقالت واشنطن إن الاتفاق سيحسن أمن الدولة الجزيرة. ومع ذلك، فإن الصين ترى الأمر بشكل مختلف.
وطالبت وزارة الدفاع الصينية بسحب الاتفاق وقطع العلاقات العسكرية مع تايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، إنه بخلاف ذلك، فإن مسؤولية زعزعة السلام في المنطقة ستقع على عاتق واشنطن.
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