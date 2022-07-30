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https://arabic.sputniknews.com/20220730/انهيار-مدرج-نادي-الاتحاد-الليبي-ووقوع-عدة-إصابات-1065776461.html
انهيار مدرج نادي الاتحاد الليبي ووقوع عدة إصابات.. صور
انهيار مدرج نادي الاتحاد الليبي ووقوع عدة إصابات.. صور
أكدت مصادر طبية في العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم السبت، وقوع إصابات بين مشجعي نادي الاتحاد الليبي بعد انهيار أحد المدرجات بالنادي. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T22:30+0000
2022-07-30T23:10+0000
أخبار ليبيا اليوم
الاتحاد الليبي لكرة القدم
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يأتي ذلك بعد تجمهر مشجعو نادي الاتحاد للاحتفال بتتويج الفريق اليوم بلقب الدوري الليبي الممتاز لعام 2022.وأكد المتحدث الرسمي باسم الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، الدكتور أسامة علي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، وصول أول حالتين إصابة حتى هذه اللحظة لمستشفى طرابلس المركزي.وأضاف المتحدث الرسمي باسم الإسعاف والطوارئ أن سيارات الإسعاف هرولت لمكان الحادث لإسعاف بقية المصابين. مشيرا إلى أنه لم يتم تقييم الأضرار بشكل مفصل حتى الآن.وأكد الدكتور أسامة علي، أن سيارات الإسعاف تجد صعوبة كبيرة جدا في الوصول إلى المصابين لتكدس المشجعين حول مكان انهيار المدرج.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/مجلس-الأمن-الدولي-يمدد-ولاية-البعثة-الأممية-في-ليبيا-3-أشهر-فقط-1065717754.html
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أخبار ليبيا اليوم, الاتحاد الليبي لكرة القدم

انهيار مدرج نادي الاتحاد الليبي ووقوع عدة إصابات.. صور

22:30 GMT 30.07.2022 (تم التحديث: 23:10 GMT 30.07.2022)
© Sputnik . Noureddine Daouiمشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© Sputnik . Noureddine Daoui
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أكدت مصادر طبية في العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم السبت، وقوع إصابات بين مشجعي نادي الاتحاد الليبي بعد انهيار أحد المدرجات بالنادي.
يأتي ذلك بعد تجمهر مشجعو نادي الاتحاد للاحتفال بتتويج الفريق اليوم بلقب الدوري الليبي الممتاز لعام 2022.
© Sputnik . Noureddine Daouiمشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022 - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Noureddine Daoui
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
© Sputnik . Noureddine Daouiمشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022 - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Noureddine Daoui
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
© Sputnik . Noureddine Daouiمشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022 - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Noureddine Daoui
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
© Sputnik . Noureddine Daouiمشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022 - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Noureddine Daoui
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
© Sputnik . Noureddine Daouiمشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022 - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Noureddine Daoui
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
1/5
© Sputnik . Noureddine Daoui
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
2/5
© Sputnik . Noureddine Daoui
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
3/5
© Sputnik . Noureddine Daoui
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
4/5
© Sputnik . Noureddine Daoui
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
5/5
© Sputnik . Noureddine Daoui
مشجعو نادي الاتحاد الليبي يحتفلون بالدوري قبل انهيار مدرج الفريق ووقع عدة إصابات السبت 30 يولو 2022
وأكد المتحدث الرسمي باسم الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، الدكتور أسامة علي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، وصول أول حالتين إصابة حتى هذه اللحظة لمستشفى طرابلس المركزي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الإسعاف والطوارئ أن سيارات الإسعاف هرولت لمكان الحادث لإسعاف بقية المصابين. مشيرا إلى أنه لم يتم تقييم الأضرار بشكل مفصل حتى الآن.
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
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وأكد الدكتور أسامة علي، أن سيارات الإسعاف تجد صعوبة كبيرة جدا في الوصول إلى المصابين لتكدس المشجعين حول مكان انهيار المدرج.
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