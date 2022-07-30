https://arabic.sputniknews.com/20220730/بحكم-القضاء-الأمريكي-حفتر-ملزم-بدفع-تعويضات-لعائلات-ليبية-بتهمة-التعذيب-1065767545.html

بحكم القضاء الأمريكي... حفتر ملزم بدفع تعويضات لعائلات ليبية بتهمة التعذيب

بحكم القضاء الأمريكي... حفتر ملزم بدفع تعويضات لعائلات ليبية بتهمة التعذيب

قضى أحد القضاة الفيدراليين في ولاية فيرجينيا الأمريكية، بعدم تعاون المشير خليفة حفتر، مع القضاء الأمريكي، فيما تم اتهامه بتعذيب بعض العائلات الليبية. 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T11:34+0000

2022-07-30T11:34+0000

2022-07-30T11:34+0000

أخبار ليبيا اليوم

خليفة حفتر

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ووفقا لـ"فرانس 24" عبر القاضي الأمريكي عن احتمال أن يحكم على حفتر "غيابيا" بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى.وحسب درجات التقاضي الأمريكي لا يزال بإمكان حفتر الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأمريكية (حسب زعم فرانس 24)، استئناف هذا القرار.وعن طبيعة تلك التعويضات فلا تزال هناك عدة جلسات سيتم من خلالها تحديد تلك المبالغ؟وكانت عائلات ليبية قد تقدمت بشكوى مدنية ضد حفتر، في عامي 2019 و2020، اتهمته فيها بقتل أفراد منها.واستندت هذه العائلات في طلبها هذا، إلى قانون أمريكي يعود لعام 1991، هو "قانون حماية ضحايا التعذيب" الذي يُتيح مقاضاة أي شخص يحمل صفة رسمية في دولة أجنبية، ارتكب أعمال تعذيب و/ أو عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220503/بعد-تسريب-أثار-ضجة-كيف-رد-قائد-الجيش-الليبي-خليفة-حفتر-على-شائعات-وفاته؟-1061809288.html

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أخبار ليبيا اليوم, خليفة حفتر