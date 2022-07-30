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https://arabic.sputniknews.com/20220730/بيان-رسمي-من-يوتيوب-يؤكد-إزالة-إعلانات-تخالف-القيم-الإسلامية-بناء-على-طلب-السعودية-1065761893.html
بيان رسمي من يوتيوب يؤكد إزالة إعلانات "تخالف القيم الإسلامية" بناء على طلب السعودية
بيان رسمي من يوتيوب يؤكد إزالة إعلانات "تخالف القيم الإسلامية" بناء على طلب السعودية
أزالت شركة "غوغل" عددا من الإعلانات من موقع يوتيوب "تخالف القيم الإسلامية"، بناء على طلب تقدمت به السلطات السعودية. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T07:18+0000
2022-07-30T07:18+0000
يوتيوب
شركة غوغل
أخبار السعودية اليوم
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وحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أصدرت إدارة موقع يوتيوب أكدت فيه استجابتها لطلب المملكة العربية السعودية بوقف إعلانات تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية في المملكة.وحسب البيان، شددت إدارة موقع يوتيوب على أن حماية المجتمع تتصدر أولويات عملها، كاشفة عمّن وصفتهم بـ "الجهات المسيئة" والتي قالت إنها "تحاول دائمًا إيجاد ثغرات في أنظمتنا".ولفتت إلى أنه "خلال العام الماضي حظرت غوغل عالميًا أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها؛ بسبب ترويجها لمحتوى يخالف سياساتنا للإعلانات".وأضافت: "تمّت إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محدّدة من الإعلانات على يوتيوب تم استهدافها بغرض الإساءة".يشار إلى أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية، كانا قد أرسلا بياناً مشتركاً إلى يوتيوب طالبتا فيه الموقع بحذف المُحتوى المُخالف والمسيء للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، الذي يعد مخالفاً للأنظمة المتعلقة بالمحتوى الإعلامي في المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/السعودية-تحذر-يوتيوب-وتتوعده-باتخاذ-إجراءات-ضده-1065472487.html
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يوتيوب, شركة غوغل, أخبار السعودية اليوم

بيان رسمي من يوتيوب يؤكد إزالة إعلانات "تخالف القيم الإسلامية" بناء على طلب السعودية

07:18 GMT 30.07.2022
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
CC0 / GDJ / pixabay
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أزالت شركة "غوغل" عددا من الإعلانات من موقع يوتيوب "تخالف القيم الإسلامية"، بناء على طلب تقدمت به السلطات السعودية.
وحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أصدرت إدارة موقع يوتيوب أكدت فيه استجابتها لطلب المملكة العربية السعودية بوقف إعلانات تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية في المملكة.
منصة يوتيوب للفيديوهات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
السعودية تحذر "يوتيوب" وتتوعده باتخاذ إجراءات ضده
24 يوليو, 06:21 GMT
وحسب البيان، شددت إدارة موقع يوتيوب على أن حماية المجتمع تتصدر أولويات عملها، كاشفة عمّن وصفتهم بـ "الجهات المسيئة" والتي قالت إنها "تحاول دائمًا إيجاد ثغرات في أنظمتنا".
ولفتت إلى أنه "خلال العام الماضي حظرت غوغل عالميًا أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها؛ بسبب ترويجها لمحتوى يخالف سياساتنا للإعلانات".

وقالت: "ظهرت أخيرا على يوتيوب إعلانات مخالفة لسياسات المنصة، وهي غير مقبولة على الإطلاق؛ لذلك اتخذنا عددًا من الإجراءات الفوريّة لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياساتنا".

وأضافت: "تمّت إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محدّدة من الإعلانات على يوتيوب تم استهدافها بغرض الإساءة".
يشار إلى أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية، كانا قد أرسلا بياناً مشتركاً إلى يوتيوب طالبتا فيه الموقع بحذف المُحتوى المُخالف والمسيء للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، الذي يعد مخالفاً للأنظمة المتعلقة بالمحتوى الإعلامي في المملكة.
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