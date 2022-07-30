https://arabic.sputniknews.com/20220730/ترامب-ينصح-بيلوسي-بعدم-زيارة-تايوان-1065759808.html
ترامب ينصح بيلوسي بعدم زيارة تايوان
ترامب ينصح بيلوسي بعدم زيارة تايوان
نصح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعدم زيارة تايوان، لافتا إلى أن زيارتها ستؤدي إلى تفاقم التوتر مع الصين. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T04:57+0000
2022-07-30T04:57+0000
2022-07-30T04:57+0000
دونالد ترامب
نانسي بيلوسي
أخبار تايوان
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب ترامب في موقعه " Truth Social"إنها ستجعل الأمور أسوأ فقط"، مضيفا أن الهدف من تدخلات بيلوسي في قضية تايوان فقط "لخلق المشاكل وكسب المال".وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، ستقوم بيلوسي بجولة آسيوية يوم الجمعة، تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، وتايوان.وحذر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نظيره الأمريكي، جو بايدن، من "اللعب بالنار" بشأن تايوان، وسط تصاعد المخاوف بشأن زيارة محتملة ستقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تطالب بها الصين.من ناحيته، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال محادثتهما، أن أمريكا لا تزال ملتزمة بسياسة "صين واحدة" ولا تدعم استقلال تايوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/مقاتلات-وسفن-حربية-قوات-أمريكية-تتحرك-لتأمين-زيارة-بيلوسي-المحتملة-إلى-تايوان-1065730636.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, نانسي بيلوسي, أخبار تايوان
ترامب ينصح بيلوسي بعدم زيارة تايوان
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نصح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعدم زيارة تايوان، لافتا إلى أن زيارتها ستؤدي إلى تفاقم التوتر مع الصين.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب ترامب في موقعه " Truth Social"إنها ستجعل الأمور أسوأ فقط"
، مضيفا أن الهدف من تدخلات بيلوسي في قضية تايوان فقط "لخلق المشاكل وكسب المال".
وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، ستقوم بيلوسي بجولة آسيوية يوم الجمعة، تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، وتايوان.
وحذر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نظيره الأمريكي، جو بايدن، من "اللعب بالنار" بشأن تايوان، وسط تصاعد المخاوف بشأن زيارة محتملة ستقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تطالب بها الصين.
من ناحيته، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال محادثتهما، أن أمريكا لا تزال ملتزمة بسياسة "صين واحدة" ولا تدعم استقلال تايوان.