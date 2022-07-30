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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220730/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065760047.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T05:20+0000
2022-07-30T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:20 GMT 30.07.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:20 GMT 30.07.2022
فولودين يصف من غادروا روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا بالخونة
وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، من غادروا روسيا مع انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، لانتظار نتائجها في "البلدان الدافئة" بالخونة.
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