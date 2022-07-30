عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220730/توافد-الزوار-الإيرانيين-إلى-العراق-دون-تأشيرات-دخول-1065771129.html
توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق دون تأشيرات دخول
توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق دون تأشيرات دخول
أعلن حميد سيلاوي، قائم مقام مدينة "دشت آزادكان" جنوب غربي إيران، اليوم السبت، بدء توافد الزوار الإيرانيين إلى "العتبات المقدسة" في العراق. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T14:46+0000
2022-07-30T14:46+0000
العراق
إيران
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1046775853_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_815237fb4dbe94c9cf5320b2d9fa1565.jpg
وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق يتم من دون تأشيرات دخول وذلك من خلال معبر "جذابة" الدولي، بداية من اليوم السبت.ونقلت الوكالة على لسان حميد سيلاوي أنه بإمكان الزوار الإيرانيين التردد عبر منفذ "جذابة" الدولي للدخول إلى "العتبات المقدسة" في العراق، دون تأشيرات دخول، ولكن بشكل فردي، كما أنه عليهم حمل جواز السفر وشهادة تطعيم الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا.وأكد سيلاوي أنه بحسب الاتفاق الموقع بين الحكومة الإيرانية ووزارة الداخلية العراقية، فإنه بإمكان الزوار الإيرانيين التوجه إلى العراق، بشكل فردي أو ضمن قوافل عبر الحدود البرية، سواء من "خسروي" في محافظة كرمانشاه أو من "مهران" في إيلام، أو من "جذابة" أو من "شلمجة" في محافظة خوزستان.وتوقع المسؤول الإيراني بأن يشارك 5 ملايين زائر إيراني في مراسم أربعينية الإمام الحسين في العراق، وتردد نحو مليونين منهم عبر معبري "جذابة" و"شلمجه".ويشار إلى أن منفذ "جذابة" يقع على بعد 110 كيلومترات من شمال غرب مدينة أهواز، مركز محافظة خوزستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/العراق-يكشف-عدد-الزائرين-الإيرانيين-الوافدين-إليه-يوميا-بلا-تأشيرة-1063338185.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1046775853_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_14058538138bf3bff68139d4fdf454fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, إيران, العالم العربي

توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق دون تأشيرات دخول

14:46 GMT 30.07.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniيتم رش الحجاج الشيعة العراقيين بالماء لتبريدهم أثناء توجههم إلى مدينة كربلاء، وذلك قبل طقوس "أربعينية الحسين"، وسط تفشي فيروس كورونا في بغداد، العراق، 5 أكتوبر / تشرين الأول 2020.
يتم رش الحجاج الشيعة العراقيين بالماء لتبريدهم أثناء توجههم إلى مدينة كربلاء، وذلك قبل طقوس أربعينية الحسين، وسط تفشي فيروس كورونا في بغداد، العراق، 5 أكتوبر / تشرين الأول 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
تابعنا عبرTelegram
أعلن حميد سيلاوي، قائم مقام مدينة "دشت آزادكان" جنوب غربي إيران، اليوم السبت، بدء توافد الزوار الإيرانيين إلى "العتبات المقدسة" في العراق.
وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق يتم من دون تأشيرات دخول وذلك من خلال معبر "جذابة" الدولي، بداية من اليوم السبت.
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
العراق يكشف عدد الزائرين الإيرانيين الوافدين إليه يوميا بلا تأشيرة
9 يونيو, 13:37 GMT
ونقلت الوكالة على لسان حميد سيلاوي أنه بإمكان الزوار الإيرانيين التردد عبر منفذ "جذابة" الدولي للدخول إلى "العتبات المقدسة" في العراق، دون تأشيرات دخول، ولكن بشكل فردي، كما أنه عليهم حمل جواز السفر وشهادة تطعيم الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا.
وأكد سيلاوي أنه بحسب الاتفاق الموقع بين الحكومة الإيرانية ووزارة الداخلية العراقية، فإنه بإمكان الزوار الإيرانيين التوجه إلى العراق، بشكل فردي أو ضمن قوافل عبر الحدود البرية، سواء من "خسروي" في محافظة كرمانشاه أو من "مهران" في إيلام، أو من "جذابة" أو من "شلمجة" في محافظة خوزستان.
وتوقع المسؤول الإيراني بأن يشارك 5 ملايين زائر إيراني في مراسم أربعينية الإمام الحسين في العراق، وتردد نحو مليونين منهم عبر معبري "جذابة" و"شلمجه".
ويشار إلى أن منفذ "جذابة" يقع على بعد 110 كيلومترات من شمال غرب مدينة أهواز، مركز محافظة خوزستان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожилые жители Херсона разговаривают с российскими военными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала