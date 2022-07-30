https://arabic.sputniknews.com/20220730/توافد-الزوار-الإيرانيين-إلى-العراق-دون-تأشيرات-دخول-1065771129.html
توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق دون تأشيرات دخول
توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق دون تأشيرات دخول
أعلن حميد سيلاوي، قائم مقام مدينة "دشت آزادكان" جنوب غربي إيران، اليوم السبت، بدء توافد الزوار الإيرانيين إلى "العتبات المقدسة" في العراق. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T14:46+0000
2022-07-30T14:46+0000
2022-07-30T14:46+0000
العراق
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العالم العربي
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق يتم من دون تأشيرات دخول وذلك من خلال معبر "جذابة" الدولي، بداية من اليوم السبت.ونقلت الوكالة على لسان حميد سيلاوي أنه بإمكان الزوار الإيرانيين التردد عبر منفذ "جذابة" الدولي للدخول إلى "العتبات المقدسة" في العراق، دون تأشيرات دخول، ولكن بشكل فردي، كما أنه عليهم حمل جواز السفر وشهادة تطعيم الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا.وأكد سيلاوي أنه بحسب الاتفاق الموقع بين الحكومة الإيرانية ووزارة الداخلية العراقية، فإنه بإمكان الزوار الإيرانيين التوجه إلى العراق، بشكل فردي أو ضمن قوافل عبر الحدود البرية، سواء من "خسروي" في محافظة كرمانشاه أو من "مهران" في إيلام، أو من "جذابة" أو من "شلمجة" في محافظة خوزستان.وتوقع المسؤول الإيراني بأن يشارك 5 ملايين زائر إيراني في مراسم أربعينية الإمام الحسين في العراق، وتردد نحو مليونين منهم عبر معبري "جذابة" و"شلمجه".ويشار إلى أن منفذ "جذابة" يقع على بعد 110 كيلومترات من شمال غرب مدينة أهواز، مركز محافظة خوزستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/العراق-يكشف-عدد-الزائرين-الإيرانيين-الوافدين-إليه-يوميا-بلا-تأشيرة-1063338185.html
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العراق, إيران, العالم العربي
توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق دون تأشيرات دخول
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أعلن حميد سيلاوي، قائم مقام مدينة "دشت آزادكان" جنوب غربي إيران، اليوم السبت، بدء توافد الزوار الإيرانيين إلى "العتبات المقدسة" في العراق.
وأفادت وكالة
فارس، مساء اليوم السبت، بأن توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق يتم من دون تأشيرات دخول وذلك من خلال معبر "جذابة" الدولي، بداية من اليوم السبت.
ونقلت الوكالة على لسان حميد سيلاوي أنه بإمكان الزوار الإيرانيين التردد عبر منفذ "جذابة" الدولي للدخول إلى "العتبات المقدسة" في العراق، دون تأشيرات دخول، ولكن بشكل فردي، كما أنه عليهم حمل جواز السفر وشهادة تطعيم الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا.
وأكد سيلاوي أنه بحسب الاتفاق الموقع
بين الحكومة الإيرانية ووزارة الداخلية العراقية، فإنه بإمكان الزوار الإيرانيين التوجه إلى العراق، بشكل فردي أو ضمن قوافل عبر الحدود البرية، سواء من "خسروي" في محافظة كرمانشاه أو من "مهران" في إيلام، أو من "جذابة" أو من "شلمجة" في محافظة خوزستان.
وتوقع المسؤول الإيراني بأن يشارك 5 ملايين زائر إيراني في مراسم أربعينية
الإمام الحسين في العراق، وتردد نحو مليونين منهم عبر معبري "جذابة" و"شلمجه".
ويشار إلى أن منفذ "جذابة" يقع على بعد 110 كيلومترات من شمال غرب مدينة أهواز، مركز محافظة خوزستان.