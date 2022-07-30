https://arabic.sputniknews.com/20220730/ثور-هائج-يدهس-مصارعا-في-إسبانيافيديو-1065762325.html
ثور هائج يدهس مصارعا في إسبانيا...فيديو
ثور هائج يدهس مصارعا في إسبانيا...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة دهس ثور لمصارع كانت قد انزلقت قدمه ليتعرض لهجوم ضار من الحيوان. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T07:35+0000
2022-07-30T07:35+0000
2022-07-30T07:35+0000
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وعلقت صحيفة marca الإسبانية، أن المصارع إدوارد دافيلا ميورا كتب له عمر جديد، فعندما كان داخل الحلبة يباري ثورا، انزلقت قدمه وسقط على الأرض، ليستغل الثور هذه اللحظة، ويباغته بهجوم عنيف.وجّه الثور ضربة للمصارع أسفل بطنه، وبدا أنه يدهسه بأقدامه، قبل أن يتدخل زملاؤه من أجل تشتيت انتباه الثور، وسط صيحات وذهول الحاضرين.وتم نقل المصارع إلى المستشفى لتلقي العلاج، وللتأكد من عدم وجود أي إصابات خطيرة في جسده.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ثور هائج يدهس مصارعا في إسبانيا...فيديو
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة دهس ثور لمصارع كانت قد انزلقت قدمه ليتعرض لهجوم ضار من الحيوان.
وعلقت صحيفة marca
الإسبانية، أن المصارع إدوارد دافيلا ميورا كتب له عمر جديد، فعندما كان داخل الحلبة يباري ثورا، انزلقت قدمه وسقط على الأرض، ليستغل الثور هذه اللحظة، ويباغته بهجوم عنيف.
وجّه الثور ضربة للمصارع أسفل بطنه، وبدا أنه يدهسه بأقدامه، قبل أن يتدخل زملاؤه من أجل تشتيت انتباه الثور، وسط صيحات وذهول الحاضرين.
وتم نقل المصارع إلى المستشفى لتلقي العلاج، وللتأكد من عدم وجود أي إصابات خطيرة في جسده.