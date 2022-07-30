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ثور هائج يدهس مصارعا في إسبانيا...فيديو
ثور هائج يدهس مصارعا في إسبانيا...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة دهس ثور لمصارع كانت قد انزلقت قدمه ليتعرض لهجوم ضار من الحيوان. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
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وعلقت صحيفة marca الإسبانية، أن المصارع إدوارد دافيلا ميورا كتب له عمر جديد، فعندما كان داخل الحلبة يباري ثورا، انزلقت قدمه وسقط على الأرض، ليستغل الثور هذه اللحظة، ويباغته بهجوم عنيف.وجّه الثور ضربة للمصارع أسفل بطنه، وبدا أنه يدهسه بأقدامه، قبل أن يتدخل زملاؤه من أجل تشتيت انتباه الثور، وسط صيحات وذهول الحاضرين.وتم نقل المصارع إلى المستشفى لتلقي العلاج، وللتأكد من عدم وجود أي إصابات خطيرة في جسده.
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ثور هائج يدهس مصارعا في إسبانيا...فيديو

07:35 GMT 30.07.2022
CC0 / APPhotograph / OXثور
ثور - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
CC0 / APPhotograph / OX
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة دهس ثور لمصارع كانت قد انزلقت قدمه ليتعرض لهجوم ضار من الحيوان.
وعلقت صحيفة marca الإسبانية، أن المصارع إدوارد دافيلا ميورا كتب له عمر جديد، فعندما كان داخل الحلبة يباري ثورا، انزلقت قدمه وسقط على الأرض، ليستغل الثور هذه اللحظة، ويباغته بهجوم عنيف.
وجّه الثور ضربة للمصارع أسفل بطنه، وبدا أنه يدهسه بأقدامه، قبل أن يتدخل زملاؤه من أجل تشتيت انتباه الثور، وسط صيحات وذهول الحاضرين.
وتم نقل المصارع إلى المستشفى لتلقي العلاج، وللتأكد من عدم وجود أي إصابات خطيرة في جسده.
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