https://arabic.sputniknews.com/20220730/حصد-كل-شيء-صلاح-يحصل-على-بطولة-جديدة-مع-ليفربول-1065776109.html
حصد كل شيء... صلاح يحصل على بطولة جديدة مع ليفربول
حصد كل شيء... صلاح يحصل على بطولة جديدة مع ليفربول
حصد الفرعون المصري، محمد صلاح، أيقونة ليفربول الإنجليزي لقبه السابع مع الريدز مساء اليوم السبت، بعد تتويجه بلقب كأس الدرع الخيرية لعام 2022. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T21:34+0000
2022-07-30T21:34+0000
2022-07-30T21:41+0000
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وتألق صلاح كعادته مع ليفربول حيث سجل هدفا وصنع آخر في الفوز الساحق على بطل الدوري مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف.بهذا الفوز فك صلاح عقد بطولة الدرع الخيرية مع ليفربول حيث خسرها مرتين مع الريدز سابقا، أمام مانشستر سيتي وأرسنال عامي 2019 و2020 على الترتيب.منذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، كان كأس الدرع الخيرية هو اللقب السابع في مسيرة الفرعون مع الريدز وجاءت ألقابه على النحو التالي، دوري أبطال أوروبا 2019، كأس السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" 2020، كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، كأس الرابطة الإنجليزية 2022، كأس الدرع الخيرية 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/التشكيلة-المثالية-للغائبين-عن-مونديال-قطر-أبرزهم-محمد-صلاح-ورياض-محرز-1065202659.html
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حصد كل شيء... صلاح يحصل على بطولة جديدة مع ليفربول
21:34 GMT 30.07.2022 (تم التحديث: 21:41 GMT 30.07.2022) تابعنا عبر
حصد الفرعون المصري، محمد صلاح، أيقونة ليفربول الإنجليزي لقبه السابع مع الريدز مساء اليوم السبت، بعد تتويجه بلقب كأس الدرع الخيرية لعام 2022.
وتألق صلاح كعادته مع ليفربول حيث سجل هدفا وصنع آخر في الفوز الساحق
على بطل الدوري مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف.
بهذا الفوز فك صلاح عقد بطولة الدرع الخيرية مع ليفربول حيث خسرها مرتين مع الريدز سابقا، أمام مانشستر سيتي وأرسنال عامي 2019 و2020 على الترتيب.
منذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، كان كأس الدرع الخيرية هو اللقب السابع في مسيرة الفرعون مع الريدز وجاءت ألقابه على النحو التالي، دوري أبطال أوروبا 2019، كأس السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" 2020، كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، كأس الرابطة الإنجليزية 2022، كأس الدرع الخيرية 2022.