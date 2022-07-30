https://arabic.sputniknews.com/20220730/خبير-محادثة-بلينكن-لافروف-تؤكد-فشل-واشنطن-في-عزل-روسيا--1065768462.html
خبير: المحادثة بين بلينكن ولافروف تؤكد فشل واشنطن في عزل روسيا
خبير: المحادثة بين بلينكن ولافروف تؤكد فشل واشنطن في عزل روسيا
أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، أكد خلال محادثته الهاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا ماضية في تحقيق جميع أهداف، ومهام عمليتها... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T12:37+0000
2022-07-30T12:37+0000
2022-07-30T12:39+0000
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خبير: محادثة بلينكن-لافروف تؤكد فشل واشنطن في عزل روسيا
خبير: محادثة بلينكن-لافروف تؤكد فشل واشنطن في عزل روسيا
واعتبر لافروف أن "ضخ الأسلحة الأمريكية والأطلسية إلى أوكرانيا يطيل أمد النزاع في هذا البلد ويؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا".يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: المحادثة بين بلينكن ولافروف تؤكد فشل واشنطن في عزل روسيا
12:37 GMT 30.07.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 30.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، أكد خلال محادثته الهاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا ماضية في تحقيق جميع أهداف، ومهام عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
واعتبر لافروف أن "ضخ الأسلحة الأمريكية والأطلسية إلى أوكرانيا يطيل أمد النزاع في هذا البلد ويؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا".
يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" أعتقد أن المكالمة جاءت نتيجة لعدة أسباب، منها فشل زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ومن ناحية أخرى، نجاح الزيارة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيران، وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات بين الجانبين".
ويرى حوالة أنه إضافة لذلك، كانت أمريكا طوال هذه الفترة تقول إنها جعلت روسيا في عزلة دولية، لكن هذه العزلة أظهرت من الناحية العملية العكس تماما، وخاصة في ظل الزيارات التي قام بها الوزير سيرغي لافروف إلى أفريقيا، وهناك أيضا أمر مهم للغاية، التقدم المستمر للقوات الروسية في أوكرانيا لتحريرها من النازيين الجدد، على الرغم من إمدادات الأسلحة الهائلة من قبل دول الغرب".
ولفت حوالة إلى أن كل هذه الأمور إضافة إلى هبوط شعبية الرئيس بايدن داخل البلاد، دفعت بالأمريكيين وتحديدا وزير الخارجية بلينكن أن يطلب إجراء اتصال مع نظيره الروسي، للتقرب من روسيا، وهذا يؤكد أن دول الغرب في نهاية المطاف ستعترف بالواقع مهما كان صعبا عليها".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..