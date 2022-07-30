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خبير يحذر فئة من الأشخاص من تناول البطيخ
خبير يحذر فئة من الأشخاص من تناول البطيخ
حذرت خبيرة تغذية روسية فئة من الأشخاص من تناول البطيخ لما قد يخلقه من مضاعفات تؤثر على صحتهم. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T09:03+0000
2022-07-30T09:03+0000
مجتمع
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ففي حديث مع "سبوتنيك"، نصحت الخبيرة فيكتوريا إيغوروفا، بعدم تناول البطيخ ليلا بالإضافة لعدم تناول الأطفال لمن هم دون سن العام الواحد لهذه الفاكهة.وتنصح الخبيرة في الوقت ذاته بعدم تناول أكثر من 4 قطع يوميا، حيث من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، قائلة:وأشارت إلى أن فوائد ومضار البطيخ تعتمد على عوامل مثل النضج، والكمية التي يتم تناولها، وظروف النمو، ووجود النترات. ولا ينصح بتضمينه في النظام الغذائي على الإطلاق أو استخدامه بحذر مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، وحصى البول، وداء السكري.
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مجتمع

خبير يحذر فئة من الأشخاص من تناول البطيخ

09:03 GMT 30.07.2022
© Photo / Pixabay//BarbaBELLEالبطيخ
البطيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© Photo / Pixabay//BarbaBELLE
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حذرت خبيرة تغذية روسية فئة من الأشخاص من تناول البطيخ لما قد يخلقه من مضاعفات تؤثر على صحتهم.
ففي حديث مع "سبوتنيك"، نصحت الخبيرة فيكتوريا إيغوروفا، بعدم تناول البطيخ ليلا بالإضافة لعدم تناول الأطفال لمن هم دون سن العام الواحد لهذه الفاكهة.
وتنصح الخبيرة في الوقت ذاته بعدم تناول أكثر من 4 قطع يوميا، حيث من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، قائلة:

نظرا لأن البطيخ يحتوي على نسبة سكر عالية، فمن المستحسن عدم تناول ما لا يزيد عن 500 غرام يوميا، أي 3-4 قطع. ويمكن أن يؤدي سوء الاستخدام إلى مشاكل في الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي. لا ينصح البطيخ الأطفال حتى سن عام، حتى 3 سنوات مع الحذر، أي ما لا يزيد عن 50-80 غراما في اليوم. ويمكن أن يكون البطيخ حلوى أو وجبة خفيفة. كما لا ينصح بتناوله في الليل بسبب تأثير المدر للبول.

وأشارت إلى أن فوائد ومضار البطيخ تعتمد على عوامل مثل النضج، والكمية التي يتم تناولها، وظروف النمو، ووجود النترات. ولا ينصح بتضمينه في النظام الغذائي على الإطلاق أو استخدامه بحذر مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، وحصى البول، وداء السكري.
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