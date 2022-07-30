https://arabic.sputniknews.com/20220730/شرطي-إماراتي-ينقذ-مسنا-من-الغرق-بسبب-الأمطار-التي-عمت-البلاد-فيديو-1065765656.html
شرطي إماراتي ينقذ مسنا من الغرق بسبب الأمطار التي عمت البلاد.. فيديو
شرطي إماراتي ينقذ مسنا من الغرق بسبب الأمطار التي عمت البلاد.. فيديو
أظهر مقطع مصور شرطيا إماراتيا وهو ينقذ مسنا من الغرق، ويخرجه بعيدا عن المياه التي سببتها الأمطار الغزيرة التي عمت البلاد. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T10:17+0000
2022-07-30T10:17+0000
2022-07-30T10:17+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا للمقطع الذي نشرته وزارة الداخلية الإماراتية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد تعامل شرطي إماراتي مع شخص من كبار السن في منطقة "الشرية" في إمارة الفجيرة، واستطاع إنقاذه بعيدا عن المياه التي ارتفعت كثيرا في شوارع المنطقة.ولفتت الوزارة إلى إنقاذ أفرادها لأسرة في منطقة "الفصيل" في الفجيرة، ضمن الجهود المستمرة لمنظومة العمل التكاملي لعودة تدريجية لاستعادة الحياة الاعتيادية، وفقا لبيان الوزارة.ووثق المركز تسجيل محطة ميناء الفجيرة 255.2 ملم من منسوب المياه بعد يومين من الأمطار المتواصلة، وهي الأعلى في الإمارات خلال شهر يوليو/ تموز، في حين سجلت ثاني أعلى منطقة في مسافي حيث بلغت 209.7 ملم، ليسجل بعدها مطار الفجيرة 187.9 ملم من الأمطار.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
شرطي إماراتي ينقذ مسنا من الغرق بسبب الأمطار التي عمت البلاد.. فيديو
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أظهر مقطع مصور شرطيا إماراتيا وهو ينقذ مسنا من الغرق، ويخرجه بعيدا عن المياه التي سببتها الأمطار الغزيرة التي عمت البلاد.
ووفقا للمقطع الذي نشرته وزارة الداخلية الإماراتية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد تعامل شرطي إماراتي مع شخص من كبار السن في منطقة "الشرية" في إمارة الفجيرة، واستطاع إنقاذه
بعيدا عن المياه التي ارتفعت كثيرا في شوارع المنطقة.
ولفتت الوزارة إلى إنقاذ أفرادها لأسرة في منطقة "الفصيل" في الفجيرة، ضمن الجهود المستمرة لمنظومة العمل التكاملي لعودة تدريجية لاستعادة الحياة الاعتيادية، وفقا لبيان الوزارة.
وتعرضت الإمارات العربية المتحدة لموجة من الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، حيث أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي أن البلاد سجلت أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما.
ووثق المركز تسجيل محطة ميناء الفجيرة 255.2 ملم من منسوب المياه بعد يومين من الأمطار المتواصلة، وهي الأعلى في الإمارات خلال شهر يوليو/ تموز، في حين سجلت ثاني أعلى منطقة
في مسافي حيث بلغت 209.7 ملم، ليسجل بعدها مطار الفجيرة 187.9 ملم من الأمطار.