https://arabic.sputniknews.com/20220730/غارديان-العقوبات-ضد-روسيا-جعلت-بوتين-أقوى-من-أي-وقت-مضى-1065760975.html

"غارديان": العقوبات ضد روسيا جعلت بوتين أقوى من أي وقت مضى

"غارديان": العقوبات ضد روسيا جعلت بوتين أقوى من أي وقت مضى

وصف تقرير إعلامي بريطاني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أقوى من أي وقت مضى، بفضل النتائج العكسية للعقوبات الغربية. 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T06:38+0000

2022-07-30T06:38+0000

2022-07-30T06:41+0000

بريطانيا

روسيا

العالم

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ووصف التقرير الذي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية لكاتبه سيمون جينكيز، أن نتائج الحرب الاقتصادية التي شنتها الدول الغربية ضد موسكو جاءت بنتائج عكسية، زادت من قوة بوتين.وبحسب رأي الكاتب، فإن العقوبات ضد روسيا أصبحت القرار الأكثر سوءا وتأثيرا عكسيا في التاريخ الحديث، مضيفا:وأضاف الكاتب أن حالة من عدم الثقة تسود في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، في الوقت الذي تحتاج فيه ألمانيا والمجر للغاز الروسي، كما أصبحت تكلفة المعيشة أكثر ارتفاعا، في الوقت الذي يتنافس فيه ليز تراوس وريش سوناك لخلافة جونسون بخطاب متشدد مع الوعيد بتشديد العقوبات دون ذكر أي هدف.بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، ولا سيما على موارد الطاقة الروسية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

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