https://arabic.sputniknews.com/20220730/غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-لاتفيا-1065763185.html
"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى لاتفيا
"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى لاتفيا
أعلنت شركة "غازبوم" وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا ابتداءً من اليوم، بسبب انتهاك الشروط. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T08:24+0000
2022-07-30T08:24+0000
2022-07-30T08:24+0000
اقتصاد
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وقالت الشركة في بيان على "تلغرام"، اليوم السبت، إنه "تم وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا كجزء من طلبية يوليو، بسبب انتهاك شروط سحب الغاز".بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وتبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل سبع حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك حظر الفحم والنفط. ووصفها الكرملين بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها، واتخذ إجراءات انتقامية، وابتداءً من 1 أبريل/نيسان، تم تحويل مدفوعات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل. ورفض بعض المشترين التحول إلى هذا المخطط، لأنهم يعتقدون أنه ينتهك العقوبات. وكانت بولندا وبلغاريا أول من رفض دفع ثمن الغاز بالروبل، ثم دول البلطيق، كلاتفيا وليتوانيا وإستونيا فعلت ذلك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى لاتفيا
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أعلنت شركة "غازبوم" وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا ابتداءً من اليوم، بسبب انتهاك الشروط.
وقالت الشركة في بيان على
"تلغرام"، اليوم السبت، إنه "تم وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا كجزء من طلبية يوليو، بسبب انتهاك شروط سحب الغاز".
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وتبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل سبع حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك حظر الفحم والنفط.
ووصفها الكرملين بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها، واتخذ إجراءات انتقامية، وابتداءً من 1 أبريل/نيسان، تم تحويل مدفوعات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل. ورفض بعض المشترين التحول إلى هذا المخطط، لأنهم يعتقدون أنه ينتهك العقوبات. وكانت بولندا وبلغاريا أول من رفض دفع ثمن الغاز بالروبل، ثم دول البلطيق، كلاتفيا وليتوانيا وإستونيا فعلت ذلك.