https://arabic.sputniknews.com/20220730/غانتس-يجري-اتصالا-هاتفيا-ببلينكن-1065775697.html
غانتس يجري اتصالا هاتفيا ببلينكن
غانتس يجري اتصالا هاتفيا ببلينكن
أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم السبت. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T20:04+0000
2022-07-30T20:04+0000
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شيرين أبو عاقلة
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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها تشديد بلاده على قوة العلاقات الثنائية بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي.وناقش غانتس وبلينكن الاتفاق النووي الإيراني، ومتابعة ملف ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، والوساطة الأمريكية في هذا الملف الاستراتيجية، فضلا عن محاولة فرض الهدوء في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده تعمل على استكمال التحقيق الشامل في ملف مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مدعيا أن إسرائيل ستشارك النتائج مع الأمريكيين فور الانتهاء من هذا الملف.قُتلت شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/ أيار الماضي خلال هجوم لقوات إسرائيلية على بلدة جنين بالضفة الغربية المحتلة. قالت وزارة الخارجية الأمريكي هذا الشهر إن أبو عاقلة قُتلت على الأرجح بنيران من موقع تمركز الجنود الإسرائيليين، لكن ربما كان ذلك غير مقصود.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, شيرين أبو عاقلة
غانتس يجري اتصالا هاتفيا ببلينكن
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أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم السبت.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها تشديد بلاده على قوة العلاقات الثنائية بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي.
وناقش غانتس
وبلينكن الاتفاق النووي الإيراني، ومتابعة ملف ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، والوساطة الأمريكية في هذا الملف الاستراتيجية، فضلا عن محاولة فرض الهدوء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده تعمل على استكمال التحقيق الشامل في ملف مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مدعيا أن إسرائيل ستشارك النتائج مع الأمريكيين فور الانتهاء من هذا الملف.
قُتلت شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/ أيار الماضي خلال هجوم لقوات إسرائيلية على بلدة جنين بالضفة الغربية المحتلة. قالت وزارة الخارجية الأمريكي هذا الشهر إن أبو عاقلة قُتلت على الأرجح بنيران من موقع تمركز الجنود الإسرائيليين، لكن ربما كان ذلك غير مقصود
.