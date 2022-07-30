https://arabic.sputniknews.com/20220730/قوات-الأمن-العراقية-تطلق-القنابل-المسيلة-للدموع-قرب-بوابة-المنطقة-الخضراء--1065763023.html
قوات الأمن العراقية تطلق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء
قوات الأمن العراقية تطلق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء
أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T08:14+0000
2022-07-30T08:14+0000
2022-07-30T08:14+0000
العالم العربي
احتجاجات البصرة
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102221/27/1022212707_0:166:2936:1818_1920x0_80_0_0_338efb1b0a32254351165156532271a5.jpg
وأفاد موقع "السومرية" المحلية، نقلا عن مصدر أمني، قوله إن "القوات الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط".وأضاف الموقع أنه في وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد. في يوم الأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان في العاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102221/27/1022212707_146:0:2791:1984_1920x0_80_0_0_5bbd71549cbb77b9c8952f00d190102f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, احتجاجات البصرة, العراق
قوات الأمن العراقية تطلق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء
تابعنا عبر
أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.
وأفاد موقع "السومرية" المحلية، نقلا عن مصدر أمني، قوله إن "القوات الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط".
وأضاف الموقع
أنه في وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.
في يوم الأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان في العاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.