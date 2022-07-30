https://arabic.sputniknews.com/20220730/قوات-دونباس-تستخدم-الدبابات-البولندية-المغتنمة-من-الجيش-الأوكراني-1065769745.html
قوات دونباس تستخدم الدبابات البولندية المغتنمة من الجيش الأوكراني
قوات دونباس تستخدم الدبابات البولندية المغتنمة من الجيش الأوكراني
استولت وحدات من الفيلق الثاني لقوات لوغانسك على فصيلة دبابات "تي-72" بولندية ودخلت المعركة بالقرب من مدينة سوليدار. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T13:29+0000
2022-07-30T13:29+0000
2022-07-30T13:31+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
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تخلى الجيش الأوكراني عن المركبات المدرعة وهي في حالة جيدة أثناء الانسحاب من سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك.وذكرت الخدمة الصحفية للقوات الشعبية للوغانسك: "تم الاستيلاء على أربع دبابات في حالة جيدة وتقاتل الآن ضد النازيين الأوكرانيين. يجري إصلاح مركبة أخرى وستنضم قريباً إلى القتال. سوف نقاتل العدو حتى تطلب القيادة التوقف"، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يذكر أن بولندا حصلت في الثمانينيات على نسخة تصديرية من دبابة "تي-72إم" من الاتحاد السوفيتي. كانت مزودة بدرع أقوى مقارنة بالنموذج التسلسلي.منذ عام 2019، بدأ تحديث دبابات "تي-72" إلى مستوى دبابة "تي-72إم1إر" في بولندا. زودت هذه المركبات بأنظمة الناتو الجديدة للتحكم في إطلاق النار والاتصالات والمراقبة، بالإضافة إلى محرك بنظام بدء رقمي.تم تحديث الدبابات البولندية بدروع نشطة تشيكية قبل تسليمها إلى أوكرانيا. من أجل الحفاظ على السرية، تم تفكيك بعض معدات الناتو الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم دبابات "تي-72إم1" ذخيرة قديمة ومجهزة بنظام تصويب يحد من القتال في الظلام.
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا
قوات دونباس تستخدم الدبابات البولندية المغتنمة من الجيش الأوكراني
13:29 GMT 30.07.2022 (تم التحديث: 13:31 GMT 30.07.2022) تابعنا عبر
استولت وحدات من الفيلق الثاني لقوات لوغانسك على فصيلة دبابات "تي-72" بولندية ودخلت المعركة بالقرب من مدينة سوليدار.
تخلى الجيش الأوكراني عن المركبات المدرعة وهي في حالة جيدة أثناء الانسحاب من سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك.
وذكرت الخدمة الصحفية للقوات الشعبية للوغانسك: "تم الاستيلاء على أربع دبابات في حالة جيدة وتقاتل الآن ضد النازيين الأوكرانيين
. يجري إصلاح مركبة أخرى وستنضم قريباً إلى القتال. سوف نقاتل العدو حتى تطلب القيادة التوقف"، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يذكر أن بولندا حصلت في الثمانينيات على نسخة تصديرية من دبابة "تي-72إم" من الاتحاد السوفيتي. كانت مزودة بدرع أقوى مقارنة بالنموذج التسلسلي.
منذ عام 2019، بدأ تحديث دبابات "تي-72" إلى مستوى دبابة "تي-72إم1إر" في بولندا. زودت هذه المركبات بأنظمة الناتو الجديدة للتحكم في إطلاق النار والاتصالات والمراقبة، بالإضافة إلى محرك بنظام بدء رقمي.
تم تحديث الدبابات البولندية بدروع نشطة تشيكية قبل تسليمها إلى أوكرانيا. من أجل الحفاظ على السرية، تم تفكيك بعض معدات الناتو الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم دبابات "تي-72إم1" ذخيرة قديمة ومجهزة بنظام تصويب يحد من القتال في الظلام.