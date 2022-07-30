https://arabic.sputniknews.com/20220730/متظاهر-يجلس-على-كرسي-رئيس-البرلمان-العراقي-ويقول-الشعب-هو-القائد-فيديو-1065770309.html
متظاهر يجلس على كرسي رئيس البرلمان العراقي... ويقول "الشعب هو القائد" (فيديو)
متظاهر يجلس على كرسي رئيس البرلمان العراقي... ويقول "الشعب هو القائد" (فيديو)
تمكن متظاهرون مناصرون للتيار الصدري للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع من اقتحام مبنى البرلمان العراقي. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T13:49+0000
2022-07-30T13:49+0000
2022-07-30T13:49+0000
العالم
البرلمان العراقي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر المتظاهرين داخل مبنى البرلمان.وقال أحد المتظاهرين وهويجلس على كرسي رئيس البرلمان: : الشعب هو القائد".هذا واقتحم آلاف المتظاهرين أيضا الأربعاء الماضي لوقت قصير مبنى البرلمان منددين باسم مرشّح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الحكومة.وقال مصدر أمني إن "المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء من جهة جسر الزيتون ووصلوا إلى مكان قريب من مبنى مجلس النواب"، فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية عن دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء أيضاً.أطلقت القوات الأمنية العراقية في وقت سابق الغاز المسيل للدموع على آلاف من المتظاهرين المناصرين لزعيم التيار الصدري الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، بعد ثلاثة أيام من دخولهم مبنى البرلمان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, البرلمان العراقي
متظاهر يجلس على كرسي رئيس البرلمان العراقي... ويقول "الشعب هو القائد" (فيديو)
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تمكن متظاهرون مناصرون للتيار الصدري للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع من اقتحام مبنى البرلمان العراقي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر المتظاهرين داخل مبنى البرلمان.
وقال أحد المتظاهرين وهويجلس على كرسي رئيس البرلمان: : الشعب هو القائد".
هذا واقتحم آلاف المتظاهرين أيضا الأربعاء الماضي لوقت قصير مبنى البرلمان منددين باسم مرشّح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الحكومة.
وقال مصدر أمني إن "المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء من جهة جسر الزيتون ووصلوا إلى مكان قريب من مبنى مجلس النواب"، فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية عن دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء أيضاً.
أطلقت القوات الأمنية العراقية في وقت سابق الغاز المسيل للدموع على آلاف من المتظاهرين المناصرين لزعيم التيار الصدري الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، بعد ثلاثة أيام من دخولهم مبنى البرلمان.