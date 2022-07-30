https://arabic.sputniknews.com/20220730/مجلة-روسيا-بحاجة-إلى-صاروخ-سارمات-الباليستي-العابر-للقارات-لأداء-مهمة-واحدة-فقط-1065759936.html
مجلة: روسيا بحاجة إلى صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات لأداء مهمة واحدة فقط
مجلة: روسيا بحاجة إلى صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات لأداء مهمة واحدة فقط
طورت روسيا أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات "سارمات" لمهمة واحدة فقط، حسب مجلة "19فورتي فايف". 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T05:12+0000
2022-07-30T05:12+0000
2022-07-30T05:12+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103933/89/1039338945_6:0:1903:1067_1920x0_80_0_0_eb9e58505822907abcef36a5b110c2b1.jpg
وذكرت المجلة أن روسيا أصدرت أخيرًا معلومات حول صاروخها الجديد "سارمات"، والذي يمكنه حمل رؤوس حربية نووية. إذا بدأت حرب كبيرة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، فيمكن أن تقوم هذه الأسلحة الروسية بدور رئيسي.لاحظت المجلة الأمريكية أن أفضل علماء الصواريخ الروس عملوا على تصميم صاروخ سارمات. بفضل هذا، يمكن للصاروخ الباليستي الثلاثي المراحل أن يضرب أهدافًا على مسافة 18000 كيلومتر: أي جسم في أي مكان على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات قادرة على حمل ذخيرة أسرع من الصوت وتؤدي إلى تشتيت انتباه أنظمة الدفاع الصاروخي للعدو.تأخذ موسكو تحديث ترسانتها النووية على محمل الجد. على الرغم من أن العديد من التفاصيل الخاصة بصاروخ سارمات ستبقى غير معروفة لعامة الناس، فمن الواضح أن هذا المشروع سيكون أولوية للقيادة الروسية في المستقبل المنظور.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103933/89/1039338945_243:0:1666:1067_1920x0_80_0_0_7e432e541716255c9e839fa182ea0bb2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
مجلة: روسيا بحاجة إلى صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات لأداء مهمة واحدة فقط
تابعنا عبر
طورت روسيا أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات "سارمات" لمهمة واحدة فقط، حسب مجلة "19فورتي فايف".
وذكرت المجلة أن روسيا أصدرت أخيرًا معلومات حول صاروخها الجديد "سارمات"، والذي يمكنه حمل رؤوس حربية نووية. إذا بدأت حرب كبيرة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، فيمكن أن تقوم هذه الأسلحة الروسية بدور رئيسي.
صواريخ سارمات الروسية عابرة للقارات لديها مهمة واحدة فقط: هزيمة الدفاعات الصاروخية الأمريكية، وفقا للمجلة.
لاحظت المجلة الأمريكية أن أفضل علماء الصواريخ الروس عملوا على تصميم صاروخ سارمات. بفضل هذا، يمكن للصاروخ الباليستي الثلاثي المراحل أن يضرب أهدافًا على مسافة 18000 كيلومتر: أي جسم في أي مكان على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات قادرة على حمل ذخيرة أسرع من الصوت وتؤدي إلى تشتيت انتباه أنظمة الدفاع الصاروخي للعدو.
تأخذ موسكو تحديث ترسانتها النووية على محمل الجد. على الرغم من أن العديد من التفاصيل الخاصة بصاروخ سارمات ستبقى غير معروفة لعامة الناس، فمن الواضح أن هذا المشروع سيكون أولوية للقيادة الروسية في المستقبل المنظور.