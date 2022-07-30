https://arabic.sputniknews.com/20220730/مركز-الفلك-الدولي-يحذر-من-سقوط-حطام-الصاروخ-الصيني-فوق-3-دول-عربية-1065766397.html
مركز الفلك الدولي يحذر من سقوط حطام الصاروخ الصيني فوق 3 دول عربية
مركز الفلك الدولي يحذر من سقوط حطام الصاروخ الصيني فوق 3 دول عربية
حذر مركز الفلك الدولي من إمكانية سقوط حطام الصاروخ الصيني العائد من الفضاء بعد خروجه عن السيطرة فوق عدد من البلدان من ضمنها 3 دول عربية. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T10:39+0000
2022-07-30T10:39+0000
2022-07-30T10:39+0000
الصين
محطة الفضاء الروسية
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وفي تغريدة نشرها المركز محملة بخريطة، والمسار المحتمل للصاروخ، أشارت فيها إلى إمكانية سقوطه فوق عدد من الدول من بينها دول عربية.وبحسب المركز، إن جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها، ومن بينها السعودية والسودان وقطر.وحدد المركز موعد السقوط 30 يوليو/تموز، في الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش.
الصين
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, محطة الفضاء الروسية
مركز الفلك الدولي يحذر من سقوط حطام الصاروخ الصيني فوق 3 دول عربية
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حذر مركز الفلك الدولي من إمكانية سقوط حطام الصاروخ الصيني العائد من الفضاء بعد خروجه عن السيطرة فوق عدد من البلدان من ضمنها 3 دول عربية.
وفي تغريدة نشرها المركز محملة بخريطة، والمسار المحتمل للصاروخ، أشارت فيها إلى إمكانية سقوطه فوق عدد من الدول من بينها دول عربية.
وبحسب المركز، إن جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها، ومن بينها السعودية والسودان وقطر.
وحدد المركز موعد السقوط 30 يوليو/تموز، في الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش.