https://arabic.sputniknews.com/20220730/مطرب-راب-روسي-يستحوذ-على-سلسلة-ستاربكس-في-البلاد-1065774337.html
مطرب راب روسي يستحوذ على سلسلة "ستاربكس" في البلاد
مطرب راب روسي يستحوذ على سلسلة "ستاربكس" في البلاد
استحوذ المغني الروسي ورجل الأعمال، تيماتي، على جميع أصول سلسلة "ستاربكس" في روسيا، وسيتم افتتاح أول منافذ بيع في أغسطس/آب، ويعمل الفريق الآن على إيجاد اسم جديد... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T17:30+0000
2022-07-30T17:30+0000
2022-07-30T17:30+0000
روسيا
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وكتب تيماتي عبر حسابه على "إنستغرام" (تطبيق تابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "الآن، رسميًا، تم الاستحواذ على جميع أصول سلسلة ستاربكس وهي تحت قيادتنا مع أنطون بينسكي".وأشار تيماتي إلى أنه "لا ينبغي للزوار توقع تغيير كبير للعلامة التجارية"، ولكنه دعا الروس "للمشاركة في تطوير اسم جديد وتصميم شعار".كما كشف تيماتي أن افتتاح النقاط الأولى سيتم في أغسطس.وتم تأكيد هذه المعلومات أيضًا من قبل صاحب المطعم أنطون بينسكي وقال عبرحسابه على "إنستغرام": "هناك خلافات حول الاسم والشعار".وافتتح أول مقهى ستاربكس في العاصمة الروسية في شهر مارس/آذار عام 2007، وأعلنت ستاربكس تعليق خدماتها في روسيا وأغلقت مقاهيها بعد العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس، وفي ذلك الوقت كانت أكثر من 100 فرع للسلسلة تعمل في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/ستاربكس-تعلن-الانسحاب-نهائيا-من-روسيا-وإنهاء-وجود-علامتها-التجارية-فيها-1062628291.html
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روسيا
مطرب راب روسي يستحوذ على سلسلة "ستاربكس" في البلاد
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استحوذ المغني الروسي ورجل الأعمال، تيماتي، على جميع أصول سلسلة "ستاربكس" في روسيا، وسيتم افتتاح أول منافذ بيع في أغسطس/آب، ويعمل الفريق الآن على إيجاد اسم جديد للعلامة التجارية.
وكتب تيماتي عبر حسابه على "إنستغرام" (تطبيق تابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "الآن، رسميًا، تم الاستحواذ على جميع أصول سلسلة ستاربكس وهي تحت قيادتنا مع أنطون بينسكي".
وأشار تيماتي إلى أنه "لا ينبغي للزوار توقع تغيير كبير للعلامة التجارية"، ولكنه دعا الروس "للمشاركة في تطوير اسم جديد وتصميم شعار".
وأشار الموسيقي إلى أنه بحلول شهر سبتمبر/أيلول، سيزين تصميم العلامة التجارية الجديد أكثر من مائتي فرع للمقهى في روسيا.
كما كشف تيماتي أن افتتاح النقاط الأولى سيتم في أغسطس.
وتم تأكيد هذه المعلومات أيضًا من قبل صاحب المطعم أنطون بينسكي وقال عبرحسابه على "إنستغرام": "هناك خلافات حول الاسم والشعار".
وافتتح أول مقهى ستاربكس
في العاصمة الروسية في شهر مارس/آذار عام 2007، وأعلنت ستاربكس تعليق خدماتها في روسيا وأغلقت مقاهيها بعد العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس، وفي ذلك الوقت كانت أكثر من 100 فرع للسلسلة تعمل في البلاد.